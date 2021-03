Haaland, Guardiola – győztesek és vesztesek a BL-sorsoláson

Elkészítették a BL negyeddöntőjének párosítását. A címvédő Bayern München, a tavalyi döntőben legyőzött PSG-vel találkozik, a Manchester City a Dortmund ellen mennek tovább, Liverpool és a Real Madrid megismétli a 2018-as döntőt, míg Thomas Tuchel Chelsea-je a Portóval csap össze.

A Goal megnézte ki a sorsolás nyertesei és vesztesei.

Győztes: Erling Haaland

A Manchester City is azon klubok közé tartozik, amely szeretné megszerezni a Dortmund norvég csillagát. Most lehetősége lesz a fiatal titánnak arra, hogy közelről mutassa meg magát Pep Guardiolának, vagyis kiderül, hogy mire képes Haaland a világ egyik legjobb formában lévő csapata ellen.

A City az elmúlt négy szezonban nem volt sikeres igazán a BL-ben, mégpedig azért nem, mert a védelme nem volt az igazi, most meglátjuk, hogy Haaland semlegesítése sikerül-e. Ugyanakkor Ruben Dias érkezésével és John Stones másodvirágzásával a manchesteriek védekezése jobb lett, mint korábban. Most ők is megmutathatják, hogy ki tudják-e kapcsolni a legjobb formában lévő csatárt, aki ebben a szezonban hat BL-meccsen tíz gólt szerzett.

Vesztes: Pep Guardiola

A Citynél nagyon szeretnének végre BL-t nyerni, de ez a sorsolás nem könnyítette meg a szakvezető dolgát. Az előző körben könnyedén elintézték a német Mönchengladbachot, de a Dortmund más kávéház. Haaland mellett több tehetséges támadója is van a sárga-feketéknek, például a City akadémiáján nevelkedett Jadon Sancho, aki nyilván kettőzött erővel küzd majd volt klubja ellen. Ráadásul, ha a City továbbjut, akkor a Bayern–PSG párharc győztese vár rá – az sem lesz egyszerű.

Győztes: Thomas Tuchel

A német szakember az előző idényben döntőbe vezette a PSG-t, de most viszonylag könnyű úton juthat el újra a fináléba. Az edzővel veretlen a Chelsea, immár 13 meccset hozott le a szakember vereség nélkül és a BL-sorsolása is jól sikerült, hiszen azt a Portót kapta, amelyet heten szerettek volna ellenfélnek. Ha a Chelsea továbbjut, akkor sem a Bayern, vagy a City lesz az ellenfele – vagyos ez is kedvező a londoniaknak. Persze a Porto elleni siker sem lesz egyszerű, a portugál együttes erejéről Torinóban tudnának mesélni. Ugyanakkor a Chelsea csak két gólt kapott, amióta Tuchel irányítja, márpedig ez komoly optimizmusra adhat okot.

Vesztes: PSG

Párizsban legalább annyira kergetik a BL-serleget, mint a Citynél. Szinte már kétségbeesetten akarják ezt a sikert, erre megapják a Bayernt, amely 1–0-ra legyőzte őket az előző döntőben. A helyzet most annyival egyszerűbb, hogy két meccsen dől el a továbbjutás. A PSG a hazai bajnokságban nem áll olyan jól, mint szokott, vagyis nem tudnak kizárólag a nemzetközi kupára összpontosítani. A francia együttes könnyen intézte el az előző körben a Barcelonát, de a Bayern ellen nem lesz elég, ha Mbappé egyedül varázsol.

Győztes: Mohamed Szalah

A 2018-as döntőben a Liverpool kikapott a Real Madridtól, de az egyiptomi csatár alig játszott, mert megsérült, miután Sergio Ramos a földbe döngölte. A helyzet pikantériája, hogy Szalah egy decemberi nyilatkozatából kiderült, korábban kacérkodott a madridi szerződéssel. A csatár és a csapata a bajnokságban nem teljesít úgy, ahogy azt várták, egyelőre az első négy helyért, vagyis a következő BL-indulásért küzd a gárda. Persze Szalah 40 meccsen szerzett 25 gólja nem rossz mutató, rávilágít arra, hogy a csatár még mindig el tudja dönteni a legnagyobb meccseket is. Most a Real Madrid ellen visszavághat és bizonyíthat.

Vesztes: Sergio Ramos

A madridi legenda a szezon végén távozhat a csapattól, de szeretne BL-győzelemmel búcsúzni. Ez a siker már négyszer összejött neki a Reallal, de a Liverpool játékosai, a már említett Szalah-incidens miatt utaznak majd rá, az biztos. Ráadásul a közvetlen riválisa Mohamed Szalah lesz.

