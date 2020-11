Haaland és Sancho viszik a prímet - íme a legtöbbet érő U20-s csapat

A tranfermartk portálja összeállította a jelenleg legértékesebbnek tartott, U20-s játékosokból álló csapatát.

A három játékossal képviselteti magát a képzeletbeli csapatban, sőt, konktrétan a három legértekesebbel: a portál szerint 80 milliót érő, Bayern Münchben idén berobbanó Alphosno Davies, illetve a két dortmundi tini Haaland illetve Sancho által. Érdekesség, hogy miközben a francia bajnokság is legalább két játékost ad a tizenegybe Camavinga, valamint Badiashile személyében, addig a mindössze a nyáron Milanhoz igazoló Sandro Tonalival büszkélkedhet.

Íme, a teljes csapat:

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world