Haaland akkora gólt lőtt, hogy az ellenfél is belájkolta

A Dortmund 20 éves támadója, Erling Haaland továbbra is bombaformában: a norvég csodatini ezúttal a Schalke ellen 4-0-ra megnyert Ruhr-vidéki derbin lőtt két gólt, ebből az egyik be is járta az internetet.

Sőt, a 45. percben szerzett félollós találata olyan szépre sikerült, hogy az ellenfél egyik játékosa, a 20 éves Kilian Ludewig is belájolkota az ezt ábrázoló képet Haaland instagramján. Korábban az azóta kölcsönadott Matondo játszotta ezt el Sanchóval, amit nem díjaztak a Schalke rajongói, később Ludewig vissza is vonta a lájkot a képről.

Haaland egyébként a saját elmondása szerint a valaha volt egyik legszebb, a Bundesligában egyenesen a lekáprázatosabb gólját szerezte.

A Dortmund rajongói nagyszerű fogadtatásban részesítették a derbi győzteseit.