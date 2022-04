Ha feljutnak az élvonalba, akkor sem lesznek NB I-es meccsek Kecskeméten

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Merkantil Bank Liga jelenlegi állása szerint az éllovas Vasas mellett a másodosztály másik feljutója a Kecskemét lenne, a lilák elől immáron az adminisztrációs akadályok is elhárultak, a klub ugyanis NB I-es licencet kapott a következő idényre.

Egy dolognak azonban biztosan nem örülnének a "Hírös Város"-ban, feljutás esetén költözni kell, a kecskeméti stadion ugyanis alkalmatlan az NB I-re.

"Sajnos a feljutás biztosan költözéssel járna, a Széktói Stadion a jelenlegi állapotban, illetve a jelenlegi előírások mellett nem alkalmas NB I-es mérkőzések megrendezésére. Ennek megfelelően kellett beadnunk a kérelmünket is. Ebben az esetben albérletben rendezhetnénk meg a „hazai” bajnoki mérkőzéseket. Nem tartom azonban még időszerűnek, hogy bővebben foglalkozzunk azzal, hol fogunk játszani, mi lesz, ha feljutunk, hiszen még javában tart a bajnokság" – mondta dr. Filus Andor, a klub ügyvezetője az egyesület hivatalos honlapjának.

Ennek a legfőbb oka, hogy a klub 2015-ös kizárásával elhalt a stadionrekonstrukciós projekt is, a tervek azonban megvannak a felújításra.

"Tervek és elképzelések vannak, azonban ígérgetésekbe nem szeretnék belemenni, hogyan és mikor valósulhat meg bármi. Hazánkban egyetlen klub sem épített még saját büdzséből stadiont, és nem is mi leszünk az elsők, mert ekkora anyagi terhet nem bírnánk el. Annyit elmondhatok, hogy a szándék nagyon határozottan megvan, hiszen már az NB II-re sem teljesen alkalmas a Széktói, ami nem ideális állapot. Ezen a téren mindenképpen előre kellene lépnünk, hogy a klub is töretlenül fejlődhessen, és ezt a szurkolók is maximálisan kiélvezhessék" - nyilatkozta Filus, aki hozzátette, az NB I és az NB II anyagilag teljesen más kávéház, ugyanakkor megnyugtatta a szurkolókat, a háttérben már hónapok óta készülnek arra a forgatókönyvre is, hogy mi lesz akkor, ha véghez viszik a bravúrt.

"Meggyőződésem, hogy soha olyan stabil lábakon nem állt a Kecskeméti TE, mint napjainkban" - szögezte le az ügyvezető.

