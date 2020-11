Ha az Evertonon múlt volna, akkor Rooney nem lesz a MU játékosa

Wayne Rooney elárulta, az Everton azt akarta, hogy 2004-ben ne a Manchester Unitedhez, hanem a -hez csatlakozzon.

„Az Evertonnak akkoriban nagyon kellett a pénz és többek ajánlatát is meghallgatta. Megpróbáltak engem arra kényszeríteni, hogy a Chelsea ajánlatát fogadjam el, mert mindenkinél többet fizetett volna a londoni klub” – mondta Rooney az UTD Podcastnak.

„Aztán megtudtam, hogy a United is érdeklődik irántam, csak arra vártam, hogy ezt hivatalosan is megerősítsék. Miután ez megtörtént már nem is érdekelt másik klub.”