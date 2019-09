Győztes főpróbát tartott az U17-es vb-csapat

Sikerrel járt korosztályos válogatottunk.

Az októberi, brazíliai U17-es világbajnokságra készülő magyar válogatott csütörtökön lejátszotta utolsó nemzetközi felkészülési mérkőzését a vb előtt. A mieink hátrányból fordítva 2-1-re legyőzték a horvátokat, számolt be minderről az mlsz.hu.

Preisinger Sándor szövetségi edző csapata ezen a héten a horvátországi Csáktornyán edzőtáborozik, az összetartásnak része két felkészülési mérkőzés is a házigazdák ellen. A keddi első összecsapáson a mieink remek játékkal 4-1-re legyőzték a jó erőkből álló horvátokat, majd csütörtök délelőtt ismét megmérkőztek a hazaiakkal.

Preisinger Sándor kilenc helyen változtatott a keddi összeállításon, ezúttal zömében azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik az utóbbi egy évben kevesebb szerepet kaptak a csapatban, de eddigi teljesítményükkel bizonyították, hogy a szakmai stáb számíthat rájuk a világbajnokságra utazó keret kialakításakor.

A mérkőzés első negyedórájában egyik csapat sem tudott mezőnyfölényt kialakítani, ebben a periódusban, nem alakult ki gólveszély a kapuk előtt. A 15. percben vezetést szereztek a hazaiak, szabadrúgásból lőtt a jobb alsó sarokba (1-0). A gól kissé megfogta a mieinket, és nem sokkal később megduplázhatták volna előnyüket a házigazdák, de Vaits Marcell büntetőt védett és a kipattanót követő ismétlésnél is hárítani tudott. A félidő hátralévő részében enyhe fölényben futballoztak a horvátok, a mieink akciói rendre elakadtak a 16-os előtt. A szünetig nem változott az eredmény, egygólos hátrányban fordultunk a második játékrészre.

Preisinger Sándor a szünetben négyet cserélt, a változtatások után jelentősen feljavult a játékunk. A fordulás után beszorítottuk a horvátokat, jókora mezőnyfölényben futballoztunk, szép akciókat vezettünk. Nem is kellett sokat várni az egyenlítésre, a 60. percben Molnár Rajmund passzából Mester Csaba került ziccerbe, és magabiztosan lőtt a hálóba (1-1). Nem sokkal később négy újabb játékos érkezett a pályára: Kosznovszky Márk, Németh András, Posztobányi Patrik és Ominger Gergő. A félidő második felében is mi irányítottuk a játékot, és a 73. percben megszereztük a vezetést is, Ominger 17 méterről talált a kapuba (1-2).

A második gólunk után a horvátok több kockázatot vállaltak, kiegyenlítetté vált a találkozó, mindkét kapu előtt alakultak ki lehetőségek. Gól viszont nem született a lefújásig, válogatottunk győztes főpróbát tartott a vb előtt, másodszor is legyőzte a horvátokat.

– A játékosok a második mérkőzésen is mindent kihoztak magukból a pályán. Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de a szünet után váltani tudtunk, és megfordítottuk az eredményt. Ez a győzelem tovább erősítheti azt a mentális erőt, ami jellemzi a válogatottunkat – nyilatkozta a mérkőzés után Preisinger Sándor



Horvátország- 1-2 (1-0)

Magyarország: Vaits Marcell - Hosszú Zétény (László Dávid, 46.), Americo Pereira (Horváth Milán, 46.), Balogh Botond, Orosz Donát - Sipos Gábor (Ominger Gergő, 62.) - Molnár Rajmund (Németh András, 62.), Tóth Borisz (Posztobányi Patrik, 62.), Baráth Péter (Kosznovszky Márk, 62.), Hajdú Roland (Komáromi György, 46.) - Szalay Szabolcs (Mester Csaba, 46.)

