Győztek a drukkerek: már Neymarnak sincs ellenére, hogy eladja a PSG

A 31 éves brazil támadó eddig kitöltötte volna 2027-ig szóló szerződését, ám a napokban tartott szurkolói tüntetés hatására meggondolta magát.

Francia sajtóértesülések szerint a Paris Saint-Germain idén nyáron is megpróbálja értékesíteni Neymar játékjogát, és a szerdai szurkolói tüntetések után már a brazil sztárnak sincs ellenére a váltás.

A Foot Mercato írt arról, hogy Neymart már 2022 márciusában felajánlották több európai élklubnak, és Luis Campos sportigazgató érkezésével sem változott a helyzet.

A jelenleg sérült 31 éves brazil támadóval nagyon elégedetlenek a PSG szurkolói, akik a napokban tüntettek is Neymar háza előtt, távozásra szólítva fel őt.

Bár a Paris Saint-Germain közleményben ítélte el a történteket, a háttérben ők is azon dolgoznak, hogy Neymar távozzon.

A klubvezetők szeretnék megtalálni a lehető legjobb megoldást, hogy ne kelljen áron alul megszabadulni az egyik legnagyobb húzónevüktől. Korábban a Chelsea-t emlegették lehetséges célpontként, ám a Foot Mercato most a Manchester United nevét is bedobta, illetve a következő hetekben más csapatok is a képbe kerülhetnek.

Mint megírtuk, Neymarnak eddig esze ágában sem volt elhagyni Párizst, ám a Sportal által szemlézett francia lap szerint immár ez is megváltozott. A hírek szerint a brazil támadó megdöbbent a szerdai tüntetésen, és már neki sincs ellenére, hogy otthagyja a PSG-t, amelyhez egyébként 2027-ig köti szerződés.

