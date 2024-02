Győzött és továbbra is első a Liverpool

A Pool győzelmével továbbra is az élen áll a Premier League-ben.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Super Bowlra, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpool 3–1-re legyőzte a vendég Burnleyt a Premier League 24. fordulójában.

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere a sérüléssel küszködő Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah mellett több kulcsemberére sem számíthatott: a kapus Alisson Becker betegség miatt hagyta ki a mérkőzést, a napokban elhunyt édesapját gyászoló Conor Bradley a keretbe sem került be, és az eltiltását töltő Ibrahima Konate is hiányzott.

Ennek fényében talán nem is meglepő, két rögtön a meccs elején két nagy lehetőség is adódott a kiesés elől menekülő vendégek előtt, előbb David Fofana a lécet találta el, majd Zeki Amdouni lövését védte Caoimhin Kelleher.

A hazaiak persze így is fölényben játszottak, amely a 31. percben érett góllá: Trent Alexander-Arnold jobb oldali szöglete után a kapus aláfutott a labdának, amit Diogo Jota könnyedén fejelt a kapuba (1–0).

A vezetés megszerzése után továbbra is lendületben maradt a Liverpool, ám gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Burnley: a 45. minutumban Josh Brownhill jobb oldali szöglete után Dara O'Shea fejelt a kapuba (1–1).

A szünet után magasabb sebességfokozatba kapcsolatak a Vörösök, és az 52. percben meg is szerezték a vezetést. Harvey Elliott beadása után Luis Díaz közelről fejelt a kapuba (2–1).

A folytatásban is fölényben játszottak a hazaiak, ám a Burnley előtt is adódtak komoly helyzetek, de Fofana és Odobert is hibázott – előbbi próbálkozását Kelleher hárította, utóbbi nem találta el a gyakorlatilag üres kaput.

A Liverpool sem maradt adós a lehetőségekkel, Quansah és Van Dijk is közel járt a mindent eldöntő gólhoz, amit aztán végül Darwin Nunez szerzett meg. Az uruguayi támadó a 79. percben Elliott középre emelt labdáját fejelte a hálóba (1–3).

A Pool győzelmével továbbra is az élen áll a Premier League-ben, igaz a Manchester City egy meccsel kevesebbet játszott.

A Burnley a 19., utolsó előtti helyen áll.