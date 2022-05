Győzött az MTK – még megvan a matematikai esély a bennmaradásra

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-elődöntőkkel kapcsolatos kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Borzasztó formában, sokak által fix kiesőnek elkönyveltként, edzőváltás után érkezett Zalaegerszegre az MTK. Hogy megtartsa legalább matematikai esélyét az egykor szebb napokat látott, igaz, főként fiatal magyarokkal dolgozó budapesti gárda, győzni kellett a ZTE otthoában.

Nos, ez össze is jött, így maradt még remény! Futács Márkó az első, és a második félidő elején is betalált, így az 56. percben már 2-0-ra vezetett az MTK. A Zalaegerszeg azonban gyorsan szépített Szpoljarics révén az 58. percben, majd a 86. percben Zsóri Dániel az egyenlítő gólt is megszerezte.

Az MTK azonban nem zuhant össze: Grozav gólját ugyan megvarozták, de végül megadták! Az MTK 3-2-re győzött, és életben tartotta esélyeit az NBI-es tagság meghosszabbítására.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Barcelona-Mallorca bajnokin a hazai győzelem 1.34, a döntetlen 5.40, a vendég siker 9.50-szeres pénzt fizet. (x)