Győzelmekkel hangolnának a nemzetközi kupára

A válogatott szünetet követően jön a 4. forduló a labdarúgó OTP Bank Ligában.

Ferencvárosi TC - Paksi FC

(09.11. 20:00, Groupama Aréna)

Szergej Rebrov együttese immár több mint három éve, 2017. április 15. óta, 54 mérkőzésen veretlen pályaválasztóként az OTP Bank Ligában. Az előző fordulóban győzött a fradi Zalaegerszegen,a pakisak pedig vereséget szenvettek a csapatától. Esélyesebb a fradi a mai mérkőzésen, egy biztos: a találkozót megrendezik, a vendégek minden bizonnyal fiatalokkal fognak felállni, hiszen több játékosuk is pozitív teszttel rendelkezik. A héten nem is volt edzés Pakson, így szakmailag is érdekes mérkőzésre kell számítani.

Több csapat

Mezőkövesd Zsóry FC - Budafoki MTE

(09.12. 14:45, Mezőkövesd Városi Stadion)

Mind a két csapat négy ponttal áll a táblázaton, az újonc budafokiak győzelemmel kezdtek, majd Újpesten döntetlent játszottak, de kikaptak otthon a MOL Fehérvártól. A Mezőkövesd éppen fordított sorozatot produkált, a diósgyőri vereség után döntetlent játszott a ZTE-vel, majd elhozta a három pontot Paksról. Nem jó a hazai bajnoki mérlege a koronavírus miatti felfüggesztést követő újrakezdés óta: öt mérkőzésen mindössze négy pontot gyűjtött.

DVTK - Budapest

(09.12. 17:00, DVTK Stadion)

A DVTK sokkal jobban kezdte az új szezont, mint ahogyan a régit zárta, két mérkőzés után még veretlen, legyőzte otthon a Mezőkövesdet, majd döntetlent játszott, ugyancsak pályaválasztóként, az -val. A Honvédnak nem sikerültek az eddigi bajnoki mérkőzései, vereség a Hungária körúton az MTK, majd Kisvárdán a helyi csapat ellen is. A kispestiek a legutóbbi hat bajnoki meccsükből ötöt elveszítettek. Vendégként tavaly november 2. óta csak Kaposváron és Mezőkövesden nyertek.

MOL Fehérvár FC -

(09.12. 19:30, MOL Aréna Sóstó)

Mindkét csapat indult a nemzetközi kupaporondon, a MOL Fehérvár versenyben van még és készül a következő mérkőzésére, a felcsútiak ellenben kiestek. A bajnokságban viszont a Puskás Akadémia kezdett jobban, az egyetlen csapat a mezőnyben, amelyik az első két meccsét megnyerte. A Márton Gábor által irányított MOL Fehérvár két döntetlennel kezdett, majd legyőzte a Budafokot, noha nem mindegyik csapat játszott már három mérkőzést, tény, hogy eddig a Fehérvár szerezte a legtöbb gólt. A két Fejér megyei együttesnek, az aktuális tabella első és második helyezetjének találkozója presztízscsata is egyben, a legutóbbi öt alkalomból egyszer sem tudott nyerni a pályaválasztó. A Vidi házigazdaként legutóbb 2017. október 21-én győzött a Puskás Akadémia ellen.

Újpest FC -

(09.13. 15:00, Szusza Ferenc Stadion)

A lila-fehérek győzelemmel rajtoltak Pakson, majd otthon csak döntetlennel folytatták az újonc Budafok ellen. Utána kikaptak Felcsúton, így a 4 pontosok táborát erősítik. Pályaválasztóként még nyeretlenek az idényben, de ettől függetlenül javult a hazai mérlegük az újrakezdés óta. Még Nebojsa Vignjeviccsel vereséget szenvedtek a Ferencvárostól a derbin, azóta hat mérkőzés óta veretlenek (4 győzelem, 2 döntetlen). A Kisvárda három mecséből kettőt elveszített, de az egyetlen győzelmét idegenben, ráadásul Budapesten aratta, a Honvédot legyőzve. Az Újpest elleni párharcban – egyetlen kisvárdai lila-fehér siker mellett – ötször is a mindenkori pályaválasztó győzött, mégpedig kapott gól nélkül.

MTK - Zalaegerszeg

(09.13. 17:30, Hidegkúti Nándor Stadion)

A hazaiak kitűnően rajtoltak, három forduló után még veretlenek, otthon a Ferencvárossal és idegenben a Diósgyőrrel 1–1-re végeztek, a kettő között legyőzték a Bp. Honvédot. A ZTE kevésbé vett jó rajtot, két döntetlennel kezdett (MOL Fehérvár, Mezőkövesd), majd kikapott a Ferencvárostól. 2020 első felében vendégként akadt egy nagyon sikeres ötmérkőzéses periódusa (13 pont), de ezen rontott az utolsó „tavaszi” és az első „őszi” idegenbeli találkozóján.