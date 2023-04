Győzelemnek örülhettek az éllovasok, átvette a vezetést a Manchester City

Erling Haaland megszerezte 34. bajnoki találatát, ezzel beállította a gólrekordot.

Begyűjtötték a három pontot az éllovasok az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Manchester City átvette a vezetést a tabella élén, a Newcastle United és a Manchester United pedig megerősítette harmadik, illetve negyedik helyezését. A hétgólos mérkőzésen győztes Liverpool pedig éppen mai ellenfelét, a Tottenhamet megelőzve lépett fel az ötödik helyre.

Fulham-Manchester City 1–2

Kevin De Bruyne nélkül állt fel a Fulham ellen a címvédő Manchester City, ennek ellenére korán vezetést szerzett Erling Haaland büntetőjével – a norvég csatár a 34. bajnoki találatát szerezte az idényben, ezzel beállította Alan Shearer és Andy Cole gólrekordját. Ugyan a londoniak a 15. percben egyenlítettek Carlos Vinícius révén, a manchesteriek mégis előnyben vonulhattak az öltözőbe: Julián Álvarez a 36. percben óriási gólt szerzett a tizenhatoson kívülről. A vendégek a második játékrészben leginkább labdabirtoklásra játszottak, aminek köszönhetően meg is őrizték előnyüket.

Pep Guardiola csapata ezzel rendkívül értékes három pontot gyűjtött be és élre állt a Premier League tabelláján – igaz, az egy mérkőzéssel így is többet játszó Arsenal a Chelsea esetleges legyőzésével hétfőn visszaveheti első helyét.

Manchester United-Aston Villa 1–0

A Manchester United dominálta az első játékrészt az Aston Villával szemben. A 39. percben Bruno Fernandes meg is szerzete a vezetést – a portugál válogatott támadó középpályás egy kipattanó labdára érkezett Marcus Rashford lövését követően. A második félidő már másképp alakult, a birminghamiek szinte mindenben felnőttek manchesteri ellenfelükhöz. Erik ten Hag gárdája végül azonban megúszta kapott gól nélkül, így győztesen hagyták el a pályát.

Newcastle-Southampton 3–1

Az Arsenal elleni pontszerzést követően kilenc nappal újabb bravúrra készült a sereghajtó Southampton, amely a nagyszerű formában lévő Newcastle United ellen is előnybe került: a 41. percben Stuart Armstrong volt eredményes közelről – a „szarkák” erre nem is tudtak válaszolni a fordulás előtt.

Ellenben a második félidővel, amikor is jól sült el Callum Wilson becserélése: a hazaiak csatára Alexander Isak előkészítését váltotta gólra az 55. percben. Eddie Howe csapata a hajrában Theo Walcott öngóljának köszönhetően meg is fordította a meccset, ráadásul Wilson másodszor is feliratkozott az eredményjelzőre, így lett 3–1 a végeredmény.

Liverpool-Tottenham 4–3

Pocsékül kezdett a Liverpool otthonában a Tottenham: Curtis Jones, Diaz és Szalah góljai után már az első negyedórában háromgólos hátrányba került a vendégcsapat. A londoniaknak azért Kane révén sikerült még az első játékrészben szépíteni.

A fordulás után – noha Szon telibe találta a kapufát – sokáig nem sok vizet zavartak, a mérkőzés hajrájára azonban igencsak felpörögtek a vendégek.

A 77. percben a dél-koreai támadó talált be, nem sokkal később pedig Konaté szorításában Richarlison esett a tizenhatoson belül, ám a játékvezető nem ítélt büntetőt.

A 92. percben aztán a Spurs kiegyenlített az Anfielden! Szon szabadrúgásból ívelt a kapu elé, Richarlison pedig úgy fejelte a földre a labdát, hogy az éppen átpattant a kapujából kissé kitáncoló Alisson keze fölött.

Úgy tűnt, ez a gólja pontot ér a háromgólos hátrányból felálló londoniaknak – ám az igazi csattanó még csak ez után következett!

A következő percben ugyanis a vendégek játékosa, Lucas Moura saját kapuja előtt adta el a labdát, Diogo Jota pedig köszönte a lehetőséget, és a balösszekötő helyéről kilőtte a bal alsó sarkot. 4–3!

A hétgólos őrület végén a Liverpool gyűjtötte be a három pontot, és hét pontra megközelítette a negyedik helyen álló Manchester Unitedet.

