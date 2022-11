Győzelemmel zárta az első félévet a Ferencváros, kieső helyen telel a Honvéd

Tokmac Nguen a mérkőzés végén több nagy helyzetet is kihagyott.

Nem bosszulta meg magát a sok kihagyott helyzet a Ferencvárosnak, amely idegenben aratott győzelmet a Budapest Honvéd otthonában. A zöld-fehérek nagyon gyorsan, már a 15. percben előnybe kerültek, de Adama Traoré gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető a VAR segítségével. A fordulás után aztán a mali játékos már szabályosan vette be Szappanos Péter kapuját.

A folytatásban is jobban játszott a Ferencváros, Tokmac Nguen többször is lezárhatta volna a mérkőzést, a 88. percben gólt is szerzett, azonban a kezéről pattant a testére a labda, így érvénytelenítették a találatot. Végül mégis 2–0-al zárult az összecsapás, hiszen a ráadás ötödik percében Carlos Auzqui is eredményes volt.

A Ferencváros ezzel a sikerrel, és a Kisvárda mai vereségével nyolcpontos előnnyel, és kettővel kevesebb lejátszott mérkőzéssel éllovasként vonul a téli szünetre. Kispesten nem örülhetnek, a vereség miatt visszacsúsztak a 11. helyre.

LABDARÚGÓ NB I, 16. FORDULÓ

Budapest Honvéd–Ferencváros 0–2 (Traoré 52., Auzqui 90+5.)

