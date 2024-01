Győzelemmel mutatkozott be a kispadon a római klublegenda – VIDEÓ!

Daniele De Rossi irányításával gyorsan levetkőzte korábbi védekező stílusát az AS Roma.

Győzelemmel mutatkozott be az AS Roma kispadján Daniele De Rossi, akinek csapata hazai pályán 2–1-re nyert a Hellas Verona ellen szombaton az olasz bajnokság 21. fordulójában.

A Stadio Olimpicóban hangos éljenzés fogadta a Roma új edzőjét, Daniele De Rossit – a csapat korábbi játékoslegendáját –, ám számos transzparens tisztelgett a kedden menesztett José Mourinho előtt is.

Mint ismert, a portugál szakembernek annak ellenére kellett távozni, hogy két egymást követő évben európai kupadöntőbe vezette a Farkasokat – 2022-ben a Konferencialigát megnyerte, 2023-ban az Európa-ligát elveszítette velük. A Serie A-ban azonban csak a kilencedik helyről várták a mostani fordulót, és fennáll a veszélye annak, hogy sorozatban a hatodik szezonban lemaradnak a Bajnokok Ligájáról.

Az azonban egyértelmű, hogy az Olimpico népe jó szívvel emlékszik a luzitán trénerre.

A középpálya közelében a kezdéskor leleplezett transzparensen ez állt: „Kiváltság volt, hogy a mi oldalunkon voltál – köszönjük José!”. Mások pedig így szóltak: „Megvédted a Románkat, és győzelemre vittél minket. Örök dicsőség Mourinhónak!”, illetve „Nem trófeákat és babérokat követeltünk, hanem csak tiszteletet a mez és a szurkolói iránt. Tiszteld a Romát!”. Ez utóbbi alighanem a tulajdonosi jogokat gyakorló amerikai családnak szólt.

Csakhamar azonban a pályán is akadt látnivaló, hiszen a Roma gyorsan levetkőzte Mourinho védekező stílusát, és De Rossi támadószándékát demonstrálta. A csapata 4-3-2-1-es felállásban rohant előre a Verona kapuja felé, miközben a debütáló edző folyamatosan gyorsabb és gyorsabb labdajáratásra szólította fel játékosait.

Mindennek gyorsan meglett az eredménye: nem telt el fél óra, és már két góllal vezetett a házigazda. A római szurkolók ekkor alighanem kiütéses győzelmet vizionáltak – nem az lett a vége... A Farkasok jó egyórányi játékidő elteltével kezdtek „elfogyni” – ebben az argentin játékmester, Paulo Dybala kényszerű kiválása is szerepet játszhatott. A vendégcsapat előtt a 64. percben adódott a legnagyobb lehetőség, ám Djuric magasan a léc fölé lőtte a javukra megítélt büntetőt. Gólt azért így is szerzett a Hellas, de Folorunsho a római kapusnak is köszönetet mondhat azért a találatért.

Az AS Roma tehát 2–1-re nyert a 18., kieső helyen szerénykedő Hellas Verona ellen.

A fővárosiakat jelenleg két pont választja el a Bajnokok Ligája-szereplést érő negyedik helyezéstől.

„Nagyszerű érzelmek kerítettek hatalmukba, de ugyanakkor a másik oldalon ott volt a nagy feszültség is. Megpróbáltam összeegyeztetni a kettőt. Szeretném megköszönni az embereknek, hogy a meccs közben a nevemet skandálták. Nem is lehetnék boldogabb a bemutatkozásommal. Szerintem fontos uralni a labdát, egy érintéssel, gyorsan játszani. Ha lassan irányítod a játékot, kiszámíthatóvá válsz, szenvedni fogsz. Nagyon tetszett az első félidő. Annak ellenére, hogy a csapat nem játszott túl jól az utolsó 25 percben, szívből, elszántságból bizonyított és hozta az eredményt” – mondta De Rossi a DAZN-nek.