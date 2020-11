Győzelemmel debütálna Pintér Mezőkövesden

A szezon eddigi legnagyobb csalódása kétségkívül a gyenge szereplése. A tavalyi idényben remeklő, kupában ezüstérmes, valamint a bajnoksában negyedik helyen végző borsodi csapat tíz lejátszott mérkőzés után az utolso helyen áll, aminek meg is lett a következménye: az eddigi sikeredzőnek, Kuttor Attilának mennie kellett, helyét Pintér Attila vette át. Az egykori szövetség kapitány a mérkőzés előtt elmondta, szeretné ha csapata ismét megízlelné a győzelem izét az ellen.

"Azon dolgoztunk és dolgozunk ezekben a napokban, hogy felkészítsük a csapatot és megtaláljuk azokat a harcosokat, akikkel a lehető legjobban tudjuk megvívni az előttünk álló csatát. Igyekszünk minden szakmai tudásunkat átadni a játékosoknak, hogy ez megvalósulhasson, elsősorban a játékrendszereket és a csapatrészeket csiszoljuk különböző játékokkal és gyakorlatokkal. Nagyon rövid a rendelkezésünkre álló idő és rengeteg dolgunk van, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elegendő és hogy a játékosokban mennyi fog ebből megragadni" - mondta a szakember klubja hivatalos honlapjának nyilatkozva.

Pintér elmondta, számára az a legfontosabb, hogy csapata mindent megtegyen a győzelemért, minden pontra szükségük van a bennmaradásért folytatott küzdelemben.

"Azon dolgoztunk és dolgozunk ezekben a napokban, hogy felkészítsük a csapatot és megtaláljuk azokat a harcosokat, akikkel a lehető legjobban tudjuk megvívni az előttünk álló csatát. Nagyon szeretném, ha szombaton megszereznénk a győzelemért járó pontokat és a játékosok újra átérezhetnék a siker ízét, csak ezzel foglalkozunk. Ellenfelünk egy labdabiztos, sokat futó csapat, Schön Szabolcs és Prosser Dániel személyében olyan játékosaik vannak, akik gyors kontrákat tudnak vezetni, illetve a fiatalságból adódik, hogy a fővárosiak agresszívan próbálnak labdát szerezni, „támadják” a labdát. Gyakran váltogatják a játékrendszerüket, négy és öt védővel egyaránt szoktak játszani, megpróbáljuk úgy felkészíteni a csapatot, hogy semmiféle meglepetés ne érhessen bennünket, illetve megfelelően tudjunk reagálni a különböző játékszituációkra. Kicsit rapszodikus a teljesítményük, összességében nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nekünk minden pontra nagy szükségünk van, de nem ezen az egy találkozón fog múlni az, hogy kiesünk vagy bennmaradunk. A legfontosabb az, hogy a mérkőzés lefújása után emelt fővel tudjunk lejönni a pályáról, mert ha így lesz, akkor a csapat mindent elkövetett annak érdekében, hogy megszerezze a három pontot."

Ami a másik oldalt illeti, az MTK már négy mérkőzés óta veretlen és jelenleg az ötödik a tabellán. Azon a tabellán, amit persze érdemes a helyén kezelni. hiszen eléggé katoikusak a viszonyok a csapatonként eltérő meccsszámok miatt, ám az MTK formája mindenesetre biztató. A csapat német vezetőedzője, Michael Boris szerint a Mezőkövesd helyezése nem befolyásolhatja csapatát, tudja, hogy így is minőségi erőt képvisel Pintér csapata.

"Minden edzőváltás új stílust, új impulzust hoz egy csapatnak, ilyenkor a tabelle még kevésbé számít. Több meccset is kielemztünk, megnéztük az új edzőjük korábbi mérkőzését is, de így is nehéz a dolgunk. Több játékosunk is a válogatottnál szerepelt, így nem tudtunk teljes létszámban készülni a mérkőzésre, ennek ellenére szeretnék megőrizni a lendületünket"- mondta a német szakember.