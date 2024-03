Gyönyörű támadás végén, a „buszraszállóval” döntötte el a meccset a Puskás Akadémia védője – VIDEÓ!

A sokáig sérüléssel küszködő Nagy Zsolt az angolok ellen 2022 nyarán 4–0-ra megnyert idegenbeli meccs óta először volt eredményes a nemzeti csapatban.

„Nagyon mélyre kerültem, onnan kellett felállnom és beverekednem magam a válogatottba, úgyhogy már annak is örültem, hogy itt vagyok és ez a gól pont volt az i-re” – fogalmazott Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia futballistája, aki a mieink második találatát szerezte a Koszovó ellen 2–0-ra megnyert keddi felkészülési mérkőzésen.

Nagy Zsolt a kezdőben kapott helyet Koszovó ellen, miután Kerkez Milos kisebb sérülést szenvedett és ezért elővigyázatosságból kihagyta a találkozót. A Puskás Akadémia védője pedig egy nagyszerű akció végén góllal hálálta meg a bizalmat.

„Nagyon szép támadás volt. Már az elején, ahogy kihoztuk a labdát éreztem, hogy veszélyesek leszünk. A kapitány is mindig kéri, ha a jobb oldalon elmegyünk, akkor zárjam a hosszút. Így is lett. Ádi (Lang Ádám – a szerk.) bepasszolta a labdát, láttam, hogy a kapus elfekszik a hosszúra, ezért a „buszraszállóval” visszahúztam a rövidbe. Szerencsére bevettem a másik kaput is jobbal. Hiszen az elsőt, a németek ellen azt a másik kapuba rúgtam, úgyhogy nagyon örülök” – elevenítette fel találata előzményeit az M4 Sport stábjának Nagy.

A 30 éves bal oldali védő elmondta, azon túl, hogy nagyon boldog volt a gólja miatt, úgy érezte, akkor nyugodott meg igazán a válogatott.

„Rosszul kezdtük a meccset egy nagyon jó ellenféllel szemben, amely az első játékrészben talán még jobb is volt nálunk. A szünetben aztán rendeztük a sorokat, de nem így készültünk, ezért az első félidőben történteket ki kell elemeznünk és tanulnunk kell belőle” – mondta az MTI beszámolója szerint Nagy Zsolt, aki az angolok ellen 2022. június 14-én 4–0-ra megnyert idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzés óta először volt eredményes a nemzeti csapatban.

