"Gyerekkoromban BL győzelemről álmodtam, nem a Szuperligáról" - több sztárjátékos is kiállt az új liga ellen

Több aktív, vagy már visszavonult sztárjátékos is kiállt a tegnap bejelentett Szuperliga ellen. Olyan klasszis futballisták írták le a véleményüket a közösségi médiában, mint Luis FIgo, Mesut Özil, Lukas Podolski vagy a ligából kimaradni szándékozó PSG középpályása, Ander Herrara.

Ander Herrera arról ír twitter falán, hogy a kisebb csapatok szurkolóinak az álma oda, hogy láthassák kedvenceiket az igazi nagyok ellen és szerinte a futball nemcsak a gazdagok játéka, amely szerinte a legszebb sport a világon.

Mesut Özil szintén twitteren posztolt, szerinte a gyerekek, arról álmodoznak, hogy egy nap megnyerik a Bajnokok Ligáját, nem pedig a Szuperligát. A világbajnok futballista arról ír, hogy az igazán nagy meccseket nem hetente kellene megrendenzi, hanem évente néhánby akalommal.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021

Luis FIgo szerint a klubok tulajdonosait már régóta nem érdekli, hogy mit gondolnak a szurkolók a sportról, csakis az önös érdekeik fogalkoztatják.

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community... (1/2) — Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021

(2/2) only to serve self-interested owners, who stopped caring about their fans long ago, and complete disregard for sporting merit. Tragic. — Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021

Lukas Podolski is elmondta a véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban, az Arsenal volt támadója szerint, szégyenteljes és igazságtalan project a Szuperliga.

Today I wake up to crazy news! 😡 An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I’m disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021

Sir Alex Ferguson gondolatait ezen a linken olvashatják el.

