Gyerekkorában szexuálisan zaklatták a MU korábbi játékosát

A vörösök egykori játékosa elmondta, hogy egy tanára zaklatta.

A Manchester United korábbi sztárja, Patrice Evra elárulta, hogy fiatalkorában szexuálisan bántalmazták.

A francia balhátvéd nem rég megjelent életrajzi kötetében írt arról, hogy 13 évesen zaklatta egy tanára. A most negyven éves egykori futballista, hogy erről korábban a családtagjainak és a barátainak sem beszélt még, de most azért törte meg a hallgatását, hogy segítsen azoknak, akik hasonló helyzetbe kerültek.

„Amikor először megírtam a könyvet, akkor nem fedtem fel az egész történetet, mert még mindig szégyellem magam és féltem, hogy mit gondolnak majd az emberek – mondta Evra a The Timesnak. – De már el akarom mondani, mert nem akarom, hogy a gyerekek olyan helyzetbe kerüljenek, mint korábban én. Ez a kiállás nem a bátorságról szól, egyszerüen mentálisan készen kell állni arra, hogy az ember beszéljen erről az egészről. Arra bíztatom a gyerekeket, hogy legyen bátorságuk és ne hibáztassák önmagukat úgy, ahogy korábban én is tettem. Sok éven át gyávának éreztem magam, soha nem mondtam el, hogy mi történt. Most sem magamért teszem, hanem a gyerekekért.”

Az egykori Monaco játékos arról is beszélt, hogy amikor 24 éves volt és rendőrségi ügy lett az esetből, az édesanyjának nem mesélte el, így ő csak most tudta meg, hogy mi történt korában a fiával.

„Megsemmisült. Nehéz pillanat volt az a számomra. Nem akarom, hogy az emberek szánalmat érezzenk. Ez egy nehéz helyzet. Egy anya nem szeretne ilyet hallani a saját gyermekéről. Érezte, hogy valami nincs rendben, nem értette például, hogy miért nem akarok a tanárnő házában aludni. Amikor most minden részletet megtudott, akkor anyukám azt mondta, hogy ha én nem perelem be, akkor majd ő megteszi és ha még él, akkor megöli. Nagy benne a düh. Tudom, hogy a családom keresi majd, hogy bírósági ügy legyen belőle, de én olyan mélyre temettem ezt az egészet, hogy nem is gondoltam bírósági ügyre.”