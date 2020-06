Gulácsinak tetszik a BL-minitorna terve, egy-két meglepetést is szerezne a Leipziggel

A magyar válogatott kapus csapata komoly esélyt szalasztott el szerdán, hiszen egy győzelemmel biztosíthatta volna BL-selejtezős helyét, ám hiába vezetett a 87. percben még két góllal, a Düsseldorf a hajrában egyenlített.

Gulácsi szerint a második félidő közepéig semmi gond nem volt, kezükben tartották a meccset, ám „az utolsó 15 percben szétesett a játékuk”, az ellenfél szépítő gólját követően pedig azt érezte, „hogy a csapaton bizonytalanság lett úrrá”.



„Sajnos nem az első meccs, ahol hazai pályán a mérkőzés végén veszítünk pontokat. Ez az oka annak, hogy miért nem maradtunk versenyben a bajnoki címért” – tette hozzá az M1-nek, kiemelve, hogy a lehető legkorábban, tehát már a hétvégi, Dortmund elleni bajnokin szeretnék biztosítani indulásukat a Bajnokok Ligájában.



Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerdán hozta nyilvánosságra a nemzetközi kupasorozatok folytatásának mikéntjét, ám a már biztosan BL-negyeddöntős Leipzig kapusa szerint „az, hogy mi lesz a BL-lel, a -szezon után lesz csak téma”.



„Még rengeteg kérdőjel van. Örülünk neki, hogy egyáltalán megkapjuk a lehetőséget. Szerintem egyébként ez a minitorna rendszer nem rossz ötlet, hiszen nem igazán lett volna idő beilleszteni a meccseket. Bízunk benne, hogy kedvező sorsolásunk lesz, és hogy egy-két meglepetést tudunk még szerezni” – fogalmazott.



Az UEFA a válogatottak kapcsán is fontos döntéseket hozott: az eredeti terveknek megfelelően szeptember kezdődnek a második kiírásának küzdelmei, majd október 8-án rendezik a bolgár-magyar Eb-pótselejtezőt, tehát sűrű időszak elébe néznek csapattársával, Willi Orbánnal.



„A Bulgária elleni meccs elképesztő fontossággal bír. Még nem látjuk, hogy mikor indul a Bundesliga-szezon, remélhetőleg ott leszünk a Bajnokok Ligájában is, tehát lesz feladat bőven. Ettől függetlenül örülök, hogy a válogatottal is sikerül újra mérkőzéseket játszani. Bízom benne, hogy jó formában és egészségesen várja majd mindenki a meccseket.”

