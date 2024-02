Gulácsi Péter: „Válságban a Bayern? Nálunk ez nem téma!”

Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa saját csapata közelmúltbeli müncheni győzelmeiből merít magabiztosságot a szombati rangadó előtt.

Gulácsi Péter, a Bundesligában érdekelt RB Leipzig magyar válogatott kapusa nem figyel arra, hogy mi történik az FC Bayernnél, inkább saját csapata közelmúltbeli, jól sikerült müncheni vendégszerepléseiből merít magabiztosságot a szombati rangadó előtt.

Mint ismert, a Bayern München az utolsó három meccsén kikapott – a Leverkusentől és a Bochumtól a Bundesligában, a Laziótól a Bajnokok Ligájában –, és noha a klub vezérigazgatója bizalmat szavazott Thomas Tuchelnek, a sajtó egyre többször pedzegeti meg az edzőváltás lehetőségét a német rekordbajnoknál.

A címvédő szombaton, 18.30 órai kezdettel a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipziggel csap össze bajnokin. A magyar válogatott hálóőr a sport1.de számára adott interjúban azt mondta, hogy nem foglalkoznak a bajor csapatnál kialakult krízissel.

„Ez nem téma számunkra. Csak a saját teljesítményünkre koncentrálunk, ami nagyon jó volt a legutóbbi két müncheni idegenbeli meccsen” – mondta kedden a kapus, aki arra utalt, hogy az RB Leipzig 2023 májusában a Bundesligában 3–1-re, a Szuperkupában pedig 3–0-ra győzte le idegenben a Bayernt.

„Még ha most nem is olyan egyszerű a helyzet náluk, az Allianz Arena akkor is a Bayern München otthona. Nem lehet csak úgy odamenni és elhinni, hogy majd minden magától megoldódik. Csúcsteljesítményre van szükségünk. Akkor talán újra elhozhatjuk a három pontot” – hangsúlyozta Gulácsi.

Szerinte a lipcsei siker kulcsa a stabil védekezésben rejlik.

„Csapatszinten jó védekező teljesítményre van szükségünk. Tudjuk, hogy a Bayern milyen tulajdonságokkal rendelkezik támadásban. Még ha van is néhány veresége, világklasszis csapat. Nagyon fontos, hogy ne omoljunk össze Münchenben, és nyílttá tegyük a meccset” – szögezte le a hálóőr.

A 23. játéknap előtt az RB Leipzig 40 ponttal a tabella ötödik helyén áll. A lipcsei gárda a harmadik VfB Stuttgart (46 egység) és a negyedik Borussia Dortmund (41 pont) első számú üldözője a Bajnokok Ligája-kvalifikációért.

„Látható, hogy a Stuttgart jó formában van és jól futballozik. A Dortmund pedig magas színvonalat képviselő, minőségi csapat. Nem könnyű ez a csata számunkra, de van még elég meccs, és legalább a saját kezünkben van a sorsunk” – zárta szavait Gulácsi.