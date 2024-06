Gulácsi Péter nem kertelt: Marco Rossi a mi Carlo Ancelottink

„Fontosnak tartja, hogy jó legyen a kémia csapaton belül, ennek tudatában hozott össze minket, és ez az egyik legnagyobb erősségünk”.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Gulácsi Péter, a magyar válogatott, valamint az RB Leipzig kapusa a mieink esélyeiről és erejéről is beszélt a német szövetség honlapjának adott interjúban, amelyben Marco Rossi szövetségi kapitányt is méltatta.

A cikk lejjebb folytatódik





Miközben a magyar válogatott – amely szerdán nyílt edzést tartott a németországi Weiler im Allgäuban – már javában készül a szombati, Svájc elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, Gulácsi Péter a Német Labdarúgó-szövetség internetes oldalának is adott egy interjút.

A beszélgetés apropóját az adta, hogy a mieink június 19-én, szerdán csapnak össze a házigazda németekkel, mindamellett nemzeti csapatunk kapusa immár kilenc éve a Bundesligában szereplő RB Leipzig légiósa.

Van esély a világbajnoki szereplésre is a kapusunk szerint

„Reálisan látjuk az esélyeinket az Európa-bajnokságon, annak ellenére, hogy csoportelsőként, és nem pótselejtezőn keresztül jutottunk ki a tornára, ami önmagában nagy siker. Az igazi próbatétel azonban csak most jön. Kemény mérkőzések előtt állunk, de jó csapatunk van, fiatal és idősebb, tapasztalt játékosokkal együtt, na és egy csúcsedzővel. Sőt, kicsit előretekintve, nem rosszak az esélyeink, hogy a világbajnoki selejtezőkre is együtt marad a keret, és 1986 után először kvalifikálhatjuk magunkat a világbajnokságra. Ez óriási siker lenne” – kezdte a 34 esztendős, 54-szeres válogatott hálóőr.

Gulácsi Péter szerint a kontinensviadalt illetően nagyok a szurkolók elvárásai, akik azt szeretnék, ha kedvenceik legalább a csoportkörön túljutnának. Ez azonban nem lesz könnyű, mert nagyon erős az A csoport, amelybe könnyen lehet, hogy a leendő Európa-bajnok is besorolást kapott.

„Látható, hogy a németek megindultak felfelé, nagyon jó csapat jött össze. Mindig azt mondom, hogy ha a németek egyéni minőségét nézzük, és hozzáteszünk egy csúcsedzőt, akkor ők a cím abszolút favoritjai” – szögezte le.

„Marco Rossi olyan a magyar válogatottban, mint Carlo Ancelotti a Real Madridban”

A beszélgetés során szóba került a magyar válogatott egykori és jelenlegi lipcsei játékosokból álló tengelye, illetve Marco Rossi szakvezető szerepe.

„Segítség, hogy Willi Orbánnal csapattársak vagyunk, de Szoboszlai Dominiket is említhetem, akivel korábban játszottunk együtt. A tengely sem rossz, de fejlődünk, mert nem vagyunk top csapat, amely uralja a többi ellenfelet. Főleg nem azokat a riválisokat, amelyek az Európa-bajnokságon is részt vesznek. Persze, hiszünk magunkban, hiszünk az erőnkben. Hat éve Marco Rossi a szövetségi kapitányunk, vagyis védekezni már jól tudunk, és taktikailag is nagyon fegyelmezettek vagyunk. Igazi olasz edző, ami annyit jelent, hogy mindennél fontosabb számára a taktikai fegyelem és a szervezettség, erre tanított minket. De mindenekelőtt igazán jó ember. Olyan, mint Carlo Ancelotti a Real Madridban, vagyis fontosnak tartja, hogy jó legyen a kémia csapaton belül. Ennek tudatában hozott össze minket, és valóban a csapatszellem az egyik legnagyobb erősségünk. Mindenki szívesen jön az edzésekre, az összetartásokra, és másodlagos, hogy a mérkőzésen játszik-e vagy sem” – hangsúlyozta Gulácsi Péter.

Atyai gondoskodással bánik a játékosokkal

A kapus azt is kiemelte, hogy Rossi azonban nem haver és nem mókamester, inkább tisztelettel, atyai gondoskodással bánik a játékosokkal.

„Pontosan tudja, mikor kell szigorúnak vagy követelőzőnek lennie. Ugyanakkor nagy szabadságot ad és nem csupán labdarúgóként tekint ránk. Amikor a feleségem várandós volt, és egy ultrahangvizsgálat egy időbe esett a Nemzetek Ligája-meccsünkkel, hazaküldött és azt mondta, az sokkal fontosabb! Amikor elszakadt a keresztszalagom, soha nem azt kérdezte, mikor játszhatok újra, hanem azt, hogy hogy vagyok. Ott nem volt nyomás. Akkor is járt nálam, beszélgettünk, jót tett a lelkemnek” – hozta fel a példákat a hálóőr.

A magyar válogatott szombaton a svájciak ellen Kölnben kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon, majd Stuttgartban előbb június 19-én a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.