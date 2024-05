Gulácsi Péter meghosszabbította a szerződését Lipcsében – HIVATALOS!

„Újabb két év bikaként”.

Gulácsi Péter 2026-ig meghosszabbította szerződését a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipziggel – ezt maga a magyar válogatott kapus jelentette be hétfőn a közösségi oldalán.

Az 52-szeres magyar válogatott hálóőr hétfőn a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a szerződéshosszabbítást.

„Újabb két év bikaként” – írta rövid bejegyzésében.

Gulácsi Péter még 2015-ben került Lipcsébe, és 302 tétmeccsen szerepelt eddig az RB Leipzig színeiben.

Mint ismert, a 34 esztendős kapus 2022 októberében a skót Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája -mérkőzésen térdszalagszakadását szenvedett, és emiatt közel egy évig nem játszott, sőt, akár be is fejeződhetett volna a pályafutása.

Addig csapatkapitány és vitathatatlan kulcsjátékos volt az RB Leipzignél, visszatérése után azonban kezdetben kevés játéklehetőséget kapott. A sajtóban meg is jelentek a találgatások a távozásáról, a New York Red Bullsszal és a Newcastle Uniteddel is szóba hozták.

Mostanra azonban újra a lipcseiek első számú hálóőrévé vált.