Gulácsi Péter: megdolgoztunk a szerencséért

Be kell látni, hogy Gulácsi Péter sokat tett azért, hogy a válogatott nyerjen Szófiában 3–1-re. A kapus legalább három ziccert hárított, ezzel főszereplője lett a mérkőzésnek.

A Lipcsében légióskodó kapusnak akadtak szép védései, a lefújás után Marco Rossi szövetségi kapitány is úgy értékelt, hogy egyértelműen Gulácsi volt csapata legjobbja.

„Örülök, hogy néhány védésemmel segíthettem a csapatot. A szünet előtti védés talán az egyik fordulópontja volt a meccsnek, mert nagyon fontos volt, hogy előnnyel menjünk a félidőre, ráadásul a fordulás után azonnal megszereztük a második gólt. ezek kulcspillanatok voltak, amelyekből mi jöttünk ki jól – fogalmazott Gulácsi. – Nagyon boldogok vagyunk továbbjutás miatt, de azt is tudjuk, javulnunk kell, mert ezen a mérkőzésen nem játszottunk jól. Sok volt a hiba a játékunkban, mind támadásban, mind védekezésben, de a lényeg, hogy készülhetünk a novemberi pótselejtezőre. A lefújás utáni öröm során mindannyian éreztük, hogy ez a teljesítmény nem volt az igazi, ugyanakkor korábban előfordult, hogy jobban játszottunk riválisunknál, mégis elcsúsztunk apró dolgokon, és végül alulmaradtunk. Most fordított volt a helyzet, de a szerencse is hozzátartozik a futballhoz. Ez ma mellettünk volt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy alaposan megdolgoztunk érte. A legfontosabb a továbbjutás kiharcolása, és az, hogy készülhetünk a pótselejtező döntőjére. A hazai pálya, és saját közönségünk hatalmas lökést adhat Izland ellen, de addig is várnak ránk feladatok, hiszen a következő napokban erős csapatok ellen játszunk idegenbeli -mérkőzéseket.”