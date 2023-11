Gulácsi Péter már a télen elhagyhatja Lipcsét

A magyar válogatott hálóőr Amerikában folytathatja pályafutását.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egy lipcsei lap szerint a magyar válogatott és az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter a téli átigazolási szezonban az New York Red Bulls játékosa lehet.

A cikk lejjebb folytatódik

Mint megírtuk, a lipcseiek középpályása, Emil Forsberg télen az észak-amerikai ligában szereplő New York Red Bulls-hoz szerződik.

A Leiziger Volkszeitung nevű helyi lap arról számolt be, hogy Gulácsi Péter is a svéd futballistával tarthat. A magyar válogatott kapusa a Leipzig előtt is a Red Bull-család egyik csapatánál, a Salzburgnál védett, így akár logikus is lehet az említett klubváltás.

A 33 éves hálóőr 2015-ben még a másodosztályban csatlakozott a Lipcséhez, azóta több mint 300 mérkőzésen védte a csapat kapuját, amellyel kétszer nyerte meg a Német Kupát.

Tavaly októberben azonban térdszalagszakadást szenvedett, és csaknem egy évet kényszerült kihagyni emiatt. Idén szeptemberben játszott újra tétmérkőzést, egy kupameccsen kapott kezdőként lehetőséget.

A Bundesligában azóta egyszer védett, a többi bajnokin és a Bajnokok Ligájában minden alkalommal a német válogatott keretébe is bekerült Janis Blaswich állt a kapuban, akinek a szerződését nemrég hosszabbította meg 2026-ig az RB Leipzig.

Gulácsit 2025-ig fűzi a kontraktusa Lipcséhez, ám egyre kisebb az esély rá, hogy ezt ki fogja tölteni, amennyiben újra rendszeres játéklehetőséget szeretne kapni.

A magyar kapust a vasárnapi, Freiburg elleni bajnokira csereként nevezték, de egy lábujjsérülés miatt az utolsó pillanatban kikerült a keretből. Sérülése ugyanakkor nem súlyos, ott lesz a válogatottal Bulgáriában.

A nemzeti csapat októberi Európa-bajnoki selejtezőin, Szerbia és Litvánia ellen a kispadon kapott helyet, mindkét meccsen Dibusz Dénes védett.