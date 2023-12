Gulácsi Péter jövőjéről beszélt a lipcseiek edzője

Marco Rose letette a voksát a magyar válogatott kapus posztriválisa mellett, de...

Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője szerint a magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter a szezon második felére is marad a lipcsei együttesnél.

Az RB Leipzig edzője, Marco Rose bizalmát fejezte ki Janis Blaswich kapus iránt annak ellenére, hogy az az elmúlt hetekben kétszer is nagyot hibázott.

„Ha valaki egy éven keresztül olyan következetesen teljesít, mint Janis, akkor nem látom, hogy bármi miatt aggódnunk kell” – mondta a 47 esztendős szakember az aussiedlerbote.de beszámolója szerint.

A novemberben – életében először – a német válogatottba is behívott Blaswich hibájából a Wolfsburg és a Dortmund elleni, egyaránt vesztes bajnokin is gólt kapott a lipcsei csapat.

A Young Boys elleni, szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen azonban nem emiatt kell átadnia a helyét a 32 éves hálóőrnek: Rose betartja az ígéretét és meccslehetőséget biztosít Gulácsi Péternek.

Mint ismert, a 33 esztendős kapus tavaly októberben a skót Celtic Glasgow elleni BL-mérkőzésen térdszalagszakadását szenvedett, és emiatt közel egy évig nem játszott, sőt, akár be is fejeződhetett volna a pályafutása. Addig csapatkapitány és vitathatatlan kulcsjátékos volt az RB Leipzignél, visszatérése óta azonban csak a Német Kupában védett, ahonnan már búcsúzott a csapata.

Az 51-szeres magyar válogatott hálóőr célja a németországi Európa-bajnokságon való részvétel. Ehhez azonban minél több játéklehetőségre lenne szüksége, amit Lipcsében valószínűleg nem kap meg. A sajtóban meg is jelentek a találgatások távozásáról, a New York Red Bullsszal és a Newcastle Uniteddel is szóba hozták.

Mindezek ellenére Rose arra számít, hogy a kapus a szezon második felére is a lipcsei klubnál marad.

„Egyáltalán semmi jele annak, hogy Pete valami újdonságon gondolkodna. Erre vonatkozó hírrel sajnos nem kerülhetünk címlapra” – fogalmazott az edző, aki szerint a játékos jól érzi magát a csapatnál.

Mivel ebben a szezonban eddig csak idegenben védett, a Young Boys elleni lesz Gulácsi első hazai meccse, amióta megsérült. Az már korábban eldőlt, hogy a lipcseiek csoportmásodikként a Bajnokok Ligájában, a berniek pedig harmadikként az Európa Ligában folytathatják tavasszal, így a szerda este, 18.45-kor kezdődő találkozónak gyakorlatilag nincs tétje.