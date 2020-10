Gulácsi Péter bekerült Európa legjobb kapusai közé

A Squawka nevű, statisztikákkal foglalkozó oldal összeállította a 2019-2020-as idény legjobb kapusaira vonatkozó listát, amelyen az első tízbe került Gulácsi Péter is.

Az oldal kiemeli, hogy a tavalyi ezüstérmese kiválóan védekezett és ebben nagy szerepe volt a magyar kapusnak is, aki 11 mérkőzésen nem kapott gólt. Emellett megemlítik, hogy Gulácsi 87 védést mutatott be és 16 alkalommal a tizenhatoson kívül segített be a védőknek.

A lista élén Manuel Neuger végzett, mögötte Jab Oblak és Thibaut Courtois ért oda a dobogóra.

A Top10:

1. Manuel Neuer (német, )

2. Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid)

3. Thibaut Courtois (belga, )

4. Alisson (brazil, )

5. David Soria (spanyol Getafe)

6. Marc-André ter Stegen (német, FC )

7. Keylor Navas (Costa Rica-i, Paris Saint-Germain)

8. Samir Handanovic (szlovén, )

9. Gulácsi Péter (magyar, )

10. Ederson (brazil, )