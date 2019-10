Gulácsi a legértékesebb Pool-nevelésű játékosok között

Ismét kitüntető helyen a magyar légiós.

Az m4sport.hu a transfermarkt. com-ra hivatkozva cikkezett ma arról, hogy a mérvadónak tekinthető oldal azokat a játékosokat állította sorba értékük szerint, akik a Akadémiájáról kerültek ki. Az összeállításban csak olyan focisták szerepelnek, akik jelenleg is aktívak.



Az első helyen a támadója, Raheem Sterling áll, akinek a piaci értéke jelenleg 126 millió font. Korábban megfordult ugyan a West Ham United és a Queens Park Rangers utánpótlás csapatainál is, de 16 éves korától már a Poolnál pallérozódott és ott is mutatkozott be a Premier Leagueben.





A második helyen Trent Alexander-Arnold áll 72 millió fontos értékkel. 21 esztendősen már BL-győztesnek mondhatja el magát, hatéves korától játszik a Pool korosztályos csapataiban, alapember a jelenlegi együttesben és a válogatottban is.

A dobogó harmadik fokán Harry Wilson áll, a walesi játékos értéke 16.2 millió font. Ő és a negyedik helyen lévő, 13. 5 millióra taksált brit Conor Coady is már gyerekként a Liverpoolban kezdte pályafutását.



Az ötödik helyen a magyar válogatott elsőszámú kapusa, Gulácsi Péter található 10.8 milliós értékkel. A BVSC-ben és az -ban nevelkedett 29 éves portás 2007-ben kapott szerződést a csapattól, amely az évek alatt többször is kölcsönadta.

Az első csapatban nem sikerült bemutatkoznia, végül 2013-ban adták el a Salzburg együttesének. Gulácsi olyan játékosokat előz meg, mint Jordon Ibe, Ben Woodburn vagy Rhian Brewster.

