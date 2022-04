Guardiola reagált a Haaland átigazolásával kapcsolatos hírekre

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A friss hírek szerint a Manchester City megállapodott Erling Haalanddal és több lap már azt is tudni véli, hogy a csatár 500 ezer fontot keres majd havonta. A játékos szinte biztosan klubot vált idén és a Dortmunddal kötött megállapodása értelmében ez „mindössze” 75 millió eurójába kerül majd a vevőnek.

Pep Guardiola a Manchester City menedzsere kapott is kérdést ezzel kapcsolatban a Brighton elleni szerdai meccset megelőző sajtótájékoztatóján.

„Nincs válaszom erre a felvetésre, más dolgok járnak a fejemben, nem az, hogy mi lesz majd velünk a következő szezonban” – mondta a szakember.

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy vesz-e a csapat csatárt nyáron.

„Ebben a bajnokságban egy támadóval játszunk, nem tudom miként alakul ez a jövőben. Sosem beszélek az átigazolási ügyekről, főleg olyan időszakokban nem, mint a mostani, amikor fontos meccsek állnak előttünk.”

Guardiola ezzel együtt azt is elmondta, hogy több játékosát is sérülés miatt kell pihentetnie, ezért változotott sokat az összeállítás a Liverpool elleni FA-kupa-elődöntőben is.

Getty

A kupameccsen beugró Zack Steffen szerepeltetése nem jött be, hiszen az amerikai nagyot hibázott a Liverpool második gólja előtt.

„Nem bántam meg, hogy ő kapott lehetőséget. Megértem a szurkolók véleményét, de több oka is volt annak, hogy ő játszott. A rendelkezésre álló játékosok közül választhattam, de például Kevin De Bruyne, Kyle Walker, vagy éppen Ilkay Gündogan nem volt játékra alkalmas. Az Atlético elleni meccs után meghallgattam az orvosok véleményét és ez alapján kellett döntenem.”

Guardiola hozzátette, hogy csak ő tud mindent a játékosok állapotáról és ő látja, hogy ki mennyit bír egy meccsen.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Hova igazol Erling Haaland? Ha a Manchester City-be, akkor azzal 1,20-szoros pénzt lehet nyerni. (x)