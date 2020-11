Guardiola egyelőre nem tárgyal a Cityvel

Pep Guardiola még nem döntött a jövőjéről, pedig hamarosan határoznia kell, mert lejár a szerződése a Citynél.

A spanyol menedzser megállapodása lejár a bajnokság végén, a klub pedig arra vár, hogy a szakember jelezze, egyáltalán hajlandó-e a tárgyalásra a hosszabbításról.

Guardiola nemrégiben elmondta, hogy a szerződés meghosszabbításáról még nem folytak tárgyalások, ebben a sűrű idényben, inkább az első csapatra figyel, mint az egyeztetésekre.

Guardiola ötödik szezonját tölti az Etihadban, ami nála eddig a leghosszabb egyetlen klubban, hiszen négy évet töltött Barcelonában és hármat a Bayern Münchennél.

Nemrégiben utalt arra, hogy hosszabb ideig maradhat a kékeknél, ráadásul az egyik barcelonai elnökjelöltnek, Victor Fontnak is nemet mondott, amikor ő azzal kampányolt, hogy visszacsábítja a szakember a katalánokhoz.

„Hihetetlenül boldog vagyok itt, örülök, hogy Manchesterben lehetek, és remélhetőleg sikeres munkát tudok végezni ebben a szezonban” – mondta Guardiola október végén.

Vagyis arra utalt, hogy akár maradhat is, ami érthető is lenne, hiszen a Cityt lényegében ő építette fel. Azt is tudjuk, hogy az új szerződés sem lehet hosszabb egy évnél, hiszen Guardiola nem akarja úgy járni, mint Sir Alex Ferguson, vagy éppen Arsene Wenger, akik két évtizednél is többet töltöttek egy helyen.

A City tavaly második lett a Premier League-ben, 18 ponttal lemaradva a mögött és az idei rajt sem sikerült valami fényesen, hiszen csak tizedik az együttes, márpedig ez Guardiola pályafutásának legrosszabb szezonkezdete.

Abban az esetben, ha Guardiola távozna, több lehetőség is elképzelhető a ő pótlására. Állítólag szóba került már többek között a Lipcse jelenlegi edzője Julian Nagelsmann és a korábbi Tottenham trénere, Mauricio Pochettino is.