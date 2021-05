Guardiola: „Készen állunk, de nem tudom, kik kezdenek majd”

Pep Guardiola szerint a Manchester City készen áll arra, hogy történelmet írjon, de azt is elismerte, hogy nem tudja kik kezdenek a BL-döntőben.

A katalán edzőnek nagyon sok jó játékosa van, de kérdéses, hogy kiket küld majd pályára a Chelsea elleni fináléban. Guardiola nyert már BL-t, de az utolsó sikerének már tíz éve, így neki is fontos ez a meccs, csakúgy, mint a Citynek, amely még döntőben sem volt soha ebben a sorozatban.

Guardiola hétfőn sajtótájékoztatón beszélt a csapatát érintő kérdésekről.

„A játékosok készen állnak és tudom, hogy milyen kiváló futballisták. Többségüket évek óta ismerem. Van egy tervem a csapatra, de még nem tudom megmondani, hogy kik kezdenek majd a Chelsea ellen. A szezon elején nem gondoltam volna, hogy ebben az évadban bejutunk a döntőbe. Elégedettek vagyunk azzal, hogy bekerültünk a döntőbe, de tudjuk, hogy nagyon akarni kell a sikert.”

Az biztos, hogy a City-nek nem lesz könnyű dolga, hiszen a Chelsea Thomas Tuchel irányítása mellett szárnyal. Ráadásul a bajnokságban és az FA-kupában is találkozott már a két csapat és mindkét alkalommal a londoni együttes nyert.

„Amikor a Bayern München edzője voltam, akkor találkoztunk egy vacsorán. Három dologról beszéltünk. A futballról, a futballról és a futballról. Sokat tanultam. Kellemes pillanatokat töltöttünk együtt. Azóta sok midnen történt, de jó a kapcsolatunk, tisztelem őt és ő is tudja, hogy nyerni akarunk, ahogy én is tisztában vagyok vele, hogy ők is győzni szeretnének.”

