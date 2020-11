Guardiola és Mourinho csata jön a hétvégén, elkezdődött az üzengetés

A managere méltatta a portugál riválisa munkáját

Pep Guardiola, a Manchester City edzője szerint Jose Mourinho "igazán jó" munkájának köszönhetően a Tottenham ebben a szezonban versenyben lesz Premier League bajnoki címéért.

A jelenlegi második helyezett Spurs hét élvonalbeli meccs óta veretlen, csak az Evertontól kaptak ki a bajnokság első fordulójában, azóta veretlenek - ez a leghosszabb veretlenségi sorozat idén - és csak egy ponttal előzi őket a Leicester City.

Pénteken volt pontosan egy éve, hogy Mourinho Pochettino helyére lépett (vagyis ült) a Spurs kispadján, és Guardiolát lenyűgözte Mourinho első éves munkája Észak-Londonban.

