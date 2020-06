Guardiola: A következő idényben harcban leszünk a bajnoki címért

Josep Guardiola menedzser szerint a Manchester Citynek vannak ötletei, hogyan erősítse meg a keretét az átigazolási szezonban, és akadályozza meg, hogy a következő idényben ismét a legyen az angol futballbajnok.

Ugyan az éllovas „vörösök” hivatalosan még nem nyerték meg a Premier League-et, de tetemes előnyüknek köszönhetően a hátralévő nyolc fordulóban mindössze öt pontot kell gyűjteniük ahhoz, hogy az előző két szezonban győztes, jelenleg második Citynek már ne maradjon esélye.

„A Liverpool jövőre ugyanolyan erős csapat lesz, mint amilyen most is, de tíz év után mi voltunk az elsők, akiknek sikerült megvédeniük a címüket, úgyhogy tudjuk, milyen nehéz küldetés is ez” – fogalmazott Guardiola.

„A legutóbbi kilenc hazai trófea közül, amelyért harcoltunk, nyolcat megnyertünk. Ez nem rossz, és szerintem a következő szezonban is harcban leszünk” – tette hozzá.