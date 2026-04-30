Az ETO mégsem igazol magyar válogatott játékost a Ferencvárosból!

Pyschur távozik Győrből

Az Öltözőn Túl információi szerint biztosra vehető, hogy Oleksandr Pyschur távozik a nyári átigazolási időszakban.

Januárban arról lehetett olvasni, hogy a spanyol Girona már megegyezett az ukrán csatárral, és a barcelonai klub egymillió eurót fizet az ETO FC-nek a támadó játékjogáért.

Vagyis a Facebook-oldal információi valószínűleg pontosak.

Nem Gruber Zsombor fogja pótolni a távozó Pyschurt

Az azonban már közel sem biztos, hogy azt ez követő állítás helytálló, ugyanis a portál így folytatja:

A győriek már készülhetnek a csatársor megerősítésére. Az egyik kiszemelt a győri születésű Gruber Zsombor lehet, akit a klub korábban is szeretett volna megszerezni, de akkor nem jött össze az átigazolás. Most azonban elképzelhető, hogy újabb esély nyílik arra, hogy megpróbálják hazacsábítani a fiatal támadót [a Ferencvárosból].

Információnk szerint Gruber Zsombor a nyáron nem igazol a Ferencvárosból az ETO FC-hez, ez csak egy kacsa.

Nadhir Benbouali is távozhat?

Az Öltözőn Túl behegyzésében Nadhir Benboualira is kitér, a portál szerint a remek formában futballozó támadó jövője is kérdéses Győrben.

Az algériai játékos több külföldi bajnokságból is figyelik, így jó eséllyel érkezhetnek majd érte ajánlatok a nyári átigazolási időszak során.

