Gróf Dávid újra edzésbe állt, van esélye pályára lépni a Magyar Kupa döntőjében?

Kedden a közösségi oldalán jelentkezett két fényképpel Gróf Dávid, amelyeken épp a Népligetben edz, a sérülése óta először. A bejegyzéshez az alábbi mondatot fűzte:

"Far from over", avagy "Még közel sincs vége", ezzel utalva a visszatérésére.

Mindez pedig felveti a kérdést, hogy Gróf lehetőséget kap-e az FTC utolsó két 2025-26-os tétmérkőzésén, a szombati Zalaegerszeg elleni MOL Magyar Kupa döntőben, vagy az NB I zárófordulójában, szintén a zalaiak ellen.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy amióta Dibusz Dénes is felépült az ujjtöréséből, azóta remek formában őrzi a zöld-fehérek kapuját.

Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy a magyar kupasorozat mérkőzéseit Grófnak adta volna Keane, mivel mindössze egyszer, a Szarvaskend vendégeként lépett pályára a sorozatban. Rajta kívül egyszer Radnóti Dániel és Varga Ádám, míg kétszer Dibusz nevével kezdődött a Ferencváros összeállítása a Magyar Kupában.

Arról korábban a GOAL is cikket közölt, hogy Gróf Dávid szalagszakadással védte végig a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőt, ami után sajtóhírek szerint nagy esély volt arra, hogy csak a következő idényben léphet ismét pályára.

