Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
Eddig nem léphet pályára Gróf Dávid, jelentős kihagyás vár rá

Vajon hamarabb visszatérhetne, ha lejön a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján?

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Gróf Dávid szalagszakadással védte végig a Braga elleni idegenbeli mérkőzést, miután ütközött Rodrigo Zalazarral. A sérülése olyan súlyos, hogy ebben a szezonban már minden bizonnyal nem állhat a kapuban - tudta meg a Csakfoci.

A Ferencváros egyelőre nem kommentálta, hogy mennyi kihagyás vár a magyar kapusra, de a portál szerint "minimális esély" van arra, hogy Gróf még az idei kiírásra visszatérhet. 

A Honvéddal és az FTC-vel is bajnoki címet nyerő hálóőr 2025 februárjában lett másodízben a zöld-fehérek játékosa, akiket egymás után kétszer is kisegített a nemzetközi porondon Dibusz Dénes kidőlése miatt. 

Annak ellenére, hogy Radnóti Dániel is megsérült, kapus poszton nincs oka aggodalomra Robbie Keane vezetőedzőnek, hiszen a már felépült Dibusz mellett a télen kölcsönből visszahívott Varga Ádám is a rendelkezésére áll. 

