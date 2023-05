Gróf Dávid a kiesés ellenére sem bánta meg Görögországba szerződését

Jó teljesítményével felkeltette más klubok érdeklődését.

A Levadiakosz labdarúgócsapata kiesett az élvonalból, a gárda januárban szerződtetett magyar kapusa, Gróf Dávid azonban egy pillanatra sem bánta meg, hogy Görögországba szerződött.

„Kettős érzések vannak bennem, mert egyrészt nagyon élveztem, nagyon jó volt húzóembernek lenni. Minden meccs egy örömünnep volt nekem, nagyon szerettem. Persze azt nagyon sajnálom, hogy kiesésben volt részem, amiben életemben még soha. Összességében azonban nagyon pozitív volt az egész és egy pillanatra sem bántuk meg, hogy belevágtunk ebbe a kalandba” – nyilatkozta az M1 aktuálisnak a 34 éves hálóőr, aki a DVSC-től igazolt a Levadiakoszhoz.

Az MTI beszámolója szerint a magyar kapus 11 bajnoki mérkőzésen védett az együttesben, amely mindössze két vereséget szenvedett el vele a kapuban, s Gróf többször is a meccs legjobbja volt, büntetőt is védett. Ugyanakkor ez idő alatt csupán kétszer nyertek, a hét döntetlen pedig „sokba került” a csapatnak. Gróf az interjúban elmondta, hogy kevésen múlt a bennmaradás, a döntetlenek közül négy olyan is volt, melyen a hajrában kapott góllal bukták el a győzelmet.

A búcsú ellenére a szurkolók értékelték az együttes tavaszi erőfeszítéseit, és Gróf szavai szerint az utolsó bajnokit megelőző edzésre is kilátogattak, hogy kifejezzék a támogatásukat.

„Az elmúlt pár hónapban amit elért és csinált a csapat, arra büszkék a városban” – mondta Gróf.

A tapasztalt játékos januárban másfél évre szóló szerződést kötött a Levadiakosszal, viszont csapattársához, a korábbi magyar válogatott Vinicius Paulóhoz hasonlóan az ő megállapodása is tartalmaz egy kilépési opciót kiesés esetén.

Gróf ugyanakkor elmondta, még nem tudja, más csapathoz szerződik-e, vagy marad. Azt hozzátette, hogy jó teljesítményével felkeltette más klubok érdeklődését, és ezen a héten már többet fog tudni a jövőjével kapcsolatban, viszont, mint jelezte, nem „prioritás”, hogy visszatérjen Magyarországra.

