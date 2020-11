Griezmann cáfolja, hogy nincs jóban Messivel

Végre talán kiderül, hogy miért szólogat be egymásnak Lionel Messi és Antonie Griezmann, de ehhez egészen 2018-ig kell visszamenni.

A franciát ekkor kereste meg először a Barca, ám ekkor nemet mondott a játékos, aki aztán persze egy évvel később a katalánok játékosa lett.

Kiderült, hogy annak idején a hatszoros aranylabdás berágott a világbajnok franciára.

„Amikor aláírtam a klubhoz, bocsánatot kértem, amiért csak egy évvel később csatlakoztam a klubhoz, mint azt várták – nyilatkozta Griezmann Jorge Valdanónak az Universo Valdano legújabb kiadásában. – Elmondtam Lionel Messinek, hogy mindent megteszek a pályán a klubért. Persze erre ő meg azt mondta, hogy amikor először visszautasítottam a Barcát, akkor azt nagyon elcseszték.”

Griezmann nincs nagy formában és csak tetézi a bajt, hogy egykori ügynöke Eric Olhats és nagybátyja Emmanuel Lopes több alkalommal is arról beszélt, hogy a francia rosszban van Messivel, de a játékos most ezt a kérdést is igyekezett lezárni.

„Olhats nagyon fontos volt az életemben, de már nincs kapcsolatom vele – árulta el Griezmann. – Az esküvőm óta nem állok vele a kapcsolatban. Meghívtam, de nem jött el, ezért zártam le vele a kapcsolatot. A nagybátyám nem tudja hogyan működik a foci, ráadásul egy újságíró kiforgatta a szavait. Mondtam Leónak, hogy soha nem beszélek velük, sőt, a nagybátyám telefonszáma meg sincs nekem Nagyon sok kárt okozhat egy ilyen nyilatkozat az öltözőben.”

Baj mondjuk az van bőven a Barcelonánál. A csapat a 13. helyen áll a bajnokságban, 12 ponttal lemaradva az első helyezett mögött.