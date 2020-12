Grealish: a VAR tönkreteszi a futballt

Az Aston Villa szélsője twitteren fakadt ki, miután az Aston Villa a West Ham elleni mérkőzésén a játékvezető az utolsó percben, videózás után érvénytelenítette csapata egyenlítő gólját.

"Már korábban is elmondtam a véleményemet, a VAR-ról, ám ez most már totálisan kínos döntések születnek"- írta twitteren Jack Grealish

As for VAR, I’ve shared my views before and it’s now just getting borderline embarrassing with some off the decisions. Ruining the game 🥴

Az Aston VIlla 2-1-s vereséget szenvedett Londonban a West Ham ellen. Az utolsó percben hiába egyenlítettek a vendégek Ollie Watkins révén, videózás után lest állapítottak meg.

Íme, az eset, amely miatt Grealish kifakadt:

VAR were to busy looking for the offside rather than the Foul on Ollie Watkins,So Ollie stumbles but Stays on his feet and we get an offside @AVFCOfficial #avfc #VAR pic.twitter.com/9J6SbnbQvO