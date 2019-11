Granit Xhaka megszólalt a múlt heti kifütyülésével kapcsolatban

Ahogy arról beszámoltunk, Granit Xhakát az szurkolók egy része kifütyülte a lecserélése közben a Crystal Palace elleni PL-meccsen, amelyre a játékos igencsak indulatosan reagál, többek közt beintve a szurkolóknak.

Az esetet követően Emmanuel Petit egyenesen a svájci jövőjét vonta kétségbe az Emiratesben.

"Xhaka, inkább fogd be a szádat és focizz!"

Most azonban jó pár napot követően Xhaka megszólalt, amelyet az Arsenal a Twitter oldalán közölt.

"A múlt heti eseményekre ezúton szeretnék reagálni.

A lecserélésem körül kialakult körülmények igencsak szomorúvá tettek. Imádom ezt a klubot, és mind a pályán, mind azon kívül is mindig 100%-ot adtam bele.

Igazából elég furcsán állok a szurkolók reakciói előtt, mind amit a meccsen kaptam, mind amit a közösségi oldalakon. Az eléggé megrémít, hogy egyesek el akarják törni a lábamat, vagy a felségem halálát kívánják, vagy a gyermekemnek rákot szeretnének okozni.

Mindezek igencsak felkavartak, ennek volt eredménye a hétvégi reakcióm. Ez érthető módon ellenérzést válthatott ki a szurkolók egy részénél, akik mindig is támogatták a csapatot és nekem is plusz energiát adtak az elmúlt években.

Az én megnyilvánulásom nem volt szándékos és sajnálom, hogy ezt esetleg félreértették egyesek.

Azt remélem, hogy visszatérhetünk a kölcsönös tisztelet útjára, hiszen mindannyiunk szenvedélye ez a csodás sport.

Menjünk együtt tovább a közös úton!

Granit"

