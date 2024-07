Granit Xhaka arról, hogy elhagyta az Arsenalt: „nem visszalépés volt, hanem két lépés előre”

A német bajnok alapembere üzent a Bayern Münchennek is.

A Bayer Leverkusen középpályása, Granit Xhaka elárulta, hogy miért igazolt át tavaly nyáron az Arsenaltól Németországba, és arról is beszélt, egyáltalán nem bánta meg, hogy hátra hagyta a londoni sztáralakulatot, sőt…

A német bajnok alapembere kitért csapattársa, a Bayern München által kiszemelt Jonathan Tah jövőjére is.

„Az Arsenalból a Bayer Leverkusenbe igazolás nem visszalépés volt, hanem inkább két lépés előre. Pontosan az volt az érzésem az edzővel, Xabi Alonsóval és a sportigazgatóval, Simon Rolfesszal folytatott beszélgetések során, hogy valami különleges dolog születhet itt a következő években” – idézte a 130-szoros svájci válogatott játékos szavait a getfootballnewsgermany.com.

Mint ismert, a Leverkusen veretlenül nyerte meg a Bundesligát és a Német Kupát, emellett bejutott az Európa-liga döntőjébe is, ott azonban kikapott az olasz Atalantától. Ez utóbbi volt a csapat egyetlen veresége az előző szezonban.

A 31 éves karmester az új idényre vonatkozó várakozásai kapcsán sem kertelt:

„Még többet akarunk. Nem csak idén, de a következő években is a csúcson akarunk lenni. Tudjuk, hogy a nyomás most valamivel nagyobb rajtunk, mint tavaly. Szeretnénk ezt jól kezelni. Nekünk, tapasztalt játékosoknak szükséges magunkkal húzni a fiatalokat. És egy pillanatra sem szabad elhinnünk, hogy most már minden magától megy. Úgy érzem, többet kell tennünk, mint tavaly” – szögezte le Xhaka.

Miután az előző szezonban duplázott, a Leverkusen már tett lépéseket a csapatmélység javítása érdekében: érkezett Aleix Farcia Gironából, valamint Martin Terrier és Jeanuël Belocian Rennes-ből. Távozókról is lehetett hallani, Jonathan Tah-t a Bayern Münchennel hozták összefüggésbe, ám az utóbbi idők történései alapján úgy tűnt, ez az üzlet összeomlik, mivel még a tárgyalások sem indultak meg igazán a német rekordbajnok és a Leverkusen között. Igaz, a bajorok most lépéskényszerbe kerülhettek az átigazolási piacon.

„Mindenki tudja, hogy a Bayern München egy nagyon nagy klub. Az érdeklődés megtiszteltetés Jonah számára. De ő is tudja, mennyire fontos nekünk. Nagyon koncentráltnak tűnik, nem látszik rajta, hogy máshol járna az esze. Jonah is tudja, hogy mi vagyunk a bajnokok. Nagyon reméljük, hogy velünk marad” – fejtette ki Xhaka.

A Leverkusen augusztus 17-én kezdi meg az új szezont a VfB Stuttgart elleni Német Szuperkupa-döntővel. A címvédő csapat egy héttel később, a Borussia Mönchengladbach ellen, idegenben nyitja meg bajnoki szereplését.