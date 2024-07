Grandiózus beruházás a láthatáron: százezer férőhelyes új arénát kaphat a Manchester United

Inkább egy új stadion megépítését javasolják, semmint az Old Trafford felújítását.

Az Old Trafford és környéke megújításán dolgozó munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy egy új stadion megépítése a Manchester Unitednek sokkal átfogóbb megoldás lenne, mint a meglévő terület felújítása.

A Sky Sports arról számolt be, hogy egy új, 100 ezer férőhelyes stadion megépítését javasolták – ez lenne az Egyesült Királyság legnagyobb arénája.

Négy találkozót is tartottak már a projekt megvalósíthatósága kapcsán.

Az új stadion az Old Trafford melletti, a klub klub tulajdonában lévő telken épülne fel. Bár korai lenne azt állítani, hogy ez az egyetlen irány, amit a Manchester United követhet, de a felelősök közül sokak tetszését elnyerte az új, világszínvonalú helyszín létrehozásának ötlete, a vele járó előnyökkel.

A klub hatalmas földterülettel rendelkezik az Old Trafford környékén, de ez jelenleg kihasználatlan, pedig lakhatásra, szabadidős tevékenységre, üzletre, oktatásra, befektetések és munkahelyek létrehozásának ösztönzésére, s ezzel együtt a környék rekultivációjára is hasznosítható lenne.

A United most tanulmányozza a legjobb stadionregenerációs projekteket, különösen azokat, amelyek pozitív értelemben drasztikus átalakulást idéztek elő a közösségben, mint például a Los Angeles-i SoFi Stadion. Collette Roche operatív igazgató emellett az év elején ellátogatott a Bernabéu-ba, hogy levonja a tanulságokat a Real Madrid példájából. A MU képviselői vizsgálják a Chicago Bears Burnham Park projektjét – ahol a tágabb terület talpra állításához is katalizátorként szolgál majd az új stadion –, de Londonban, a Tottenham Hotspur otthona és a Wembley környékén is megfordultak.

A finanszírozás a munkacsoport egyik kulcsfontosságú szempontja, és a lehetséges magánbefektetési források széles skáláját fogják feltárni. Lehetőségek nyílnának a köz- és a magánszféra partnerségére a terület rendbe tételének elősegítésére. A grémium az év vége felé teljes körű ajánlást fog megfogalmazni a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, köztük a szurkolókkal és a helyi lakosokkal folytatott konzultációt követően.

A Vörös Ördögök korábbi sztárja, Andy Cole elmondta, hogy a Los Angeles-i SoFi Stadion nagyszerű példa a Manchester United számára. A csapat amerikai felkészülési turnéjának Arsenal elleni nyitómeccsén szerzett tapasztalatairól beszélve az egykori csatár így nyilatkozott:

„A legnagyobb benyomást az tette rám, hogy a stadion mennyire központi szerepet játszott Inglewood felemelkedésében. Évek óta járok Los Angelesbe-be, de a városnak ez a része korábban soha nem volt olyan hely, ahová az ember szívesen ellátogatott volna. Felemelő látni, hogyan vált ilyen virágzó városrésszé, amelynek középpontjában a SoFi áll. Nem könnyű az összehasonlítás, de látható párhuzam az otthoni, manchesteri lehetőséggel. Egy új vagy felújított stadion az Old Traffordon a környező terület újjáéledésének fókuszpontja lehet. A Manchester United szurkolói – ahogy Észak-Angliában mindenki – megérdemelnek egy igazán világszínvonalú stadiont. A SoFi pedig felállítja a mércét. Ez az a fajta aréna, amelyben a világ legjobb játékosai szeretnének játszani, drukkereik pedig szorítani a csapatért.”