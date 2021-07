Gólzáporos kövesdi siker az NB I történelmi nyitányán

OTP Bank Liga, 1. forduló: Paks-Mezőkövesd 2-3

Az OTP Bank Liga 2021/22-es szezonjának nyitómérkőzésén az előző évad negyedik és nyolcadik helyezettje csapott össze egymással, azaz a Paks a Mezőkövesdet látta vendégül.

A két együttes tavalyi három bajnokiján összesen 14 gól született, így most is jó mérkőzésre volt kilátás, nem is kellett csalódnunk.

Mindössze 21 percet várni a szezon első góljára, Nagy Dániel jobb oldali beadását Besirovic fejelte a paksi kapuba.

Az első félidő hosszabbításában történelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi, Berke Balázs játékvezető a magyar bajnokságban először használta a videóbírót, melynek segítségével büntetőhöz jutott a Paks. A megítélt tizenegyeset Haraszti a jobb oldali kapufára rúgta, az ismétlést pedig Szabó János vágta fölé.

A szünetben Bognár György cserékkel próbálta frissíteni csapatát, ennek ellenére gyorsan megduplázta előnyét a 'Kövesd, Cseri labdaszerzését követően Jurina juttatta a labdát a kapuba.

Az 54. percben némiképp váratlanul szépített a Paks, Sajbán kapott remek kiugratást, majd lőtte ki a bal alsót, aztán a 76. minutumban a csereként beálló Hahn János gólkirályhoz méltó remek egyéni alakítása végén egalizált.

Nem tartott sokáig a hazai öröm, négy perccel később az egykor Újpesten is megforduló Andreas Calcan jutatta ismét előnyhöz Pintér Attila csapatát, s mint később kiderült, ez volt a győztes találat is.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Paks-Mezőkövesd 2-3

gól: Sajbán (54.), Hahn (76.) ill. Besirovic (21.), Jurina (47.), Calcan (80.)

