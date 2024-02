Gólrekorder dirigálhat Mohamed Szalahnak – HIVATALOS!

A korábbi kiváló csatárt, Hosszam Hasszant nevezték ki Egyiptom szövetségi kapitányának.

Egyiptom ikertestvéreket bízott meg labdarúgó-válogatottja irányításával: a Fáraók válogatottsági gólrekordere, Hosszam Hasszan lesz a szövetségi kapitány, Ibrahim Hasszan pedig a csapat igazgatója.

Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség kedden közölte, hogy Hosszam Hasszan – a válogatott gólrekordere – lesz a portugál Rui Vitória utódja, akit vasárnap menesztettek a szövetségi kapitányi pozícióból, miután a csapat csalódást keltő teljesítményt nyújtott az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Hosszam ikertestvére, a korábbi védő, Ibrahim lett a csapatigazgató.

Az AP beszámolójában arra emlékeztetett, hogy a hét kontinensbajnoki címmel rekorder együttes nem tudott meccset nyerni és már a nyolcaddöntőben búcsúzott az Elefántcsontparton zajló idei tornán.

Az egyiptomiak legnagyobb sztárja, Szoboszlai Dominik liverpooli csapatársa, Mohamed Szalah a Ghána elleni csoportmérkőzésen megsérült, később már nem is tudott pályára lépni. A gárda előbb vele, majd nélküle három döntetlent játszott a csoportkörben, a 16 között pedig 11-esekkel kikapott Kongótól.

A most 57 éves Hosszam Hasszan 1985 és 2006 között több mint 170 alkalommal szerepelt az egyiptomi válogatottban, amelynek színeiben 68 gólt szerzett. Főleg a szülővárosában, Kairóban, az Al Ahlyban játszott, de a görög PAOK-nál és a svájci Neuchâtel Xamaxnál is megfordult, mielőtt 2008-ban visszavonult. Edzői pályafutását az egyiptomi al-Maszrinál kezdte, és a jordán válogatottat is irányította.

A korábbi kiváló csatár nem titkolta, hogy már korábban is álmodozott a szövetségi kapitányi szerepről, de eddig nem vették számításba. A kritikusok felhívták a figyelmet Hasszan heves természetére, mivel 2016-ban rövid időre letartóztatták egy fotós megtámadásáért, illetve tavaly pénzbüntetést kapott egy VAR-monitor összetöréséért is.