Gólpasszal mutatkozott be a felnőttek között a 13 éves focista

Emlékezetesre sikerült egy mindössze 13 éves északír labdarúgó debütálása.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Monaco-Ferencváros meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

Régi rekord dőlt meg az Egyesült Királyságban: az északír ligakupában az élvonalbeli Glevanon az amatőr Dollingstown csapatát fogadta, és be is húzta az összecsapást 6-0-ra. Ugyanakkor nem a végeredmény volt a sporttörténelmi tett, hanem az, hogy a második félidőben csereként pályára lépett a mindössze 13 éves és 329 napos Christopher Atherton, aki ezzel a legfiatalabb labdarúgó lett, aki profi mérkőzésen pályára lépett az Egyesült Királyságban. Atherton a beszámolók szerint jól is játszott, az utolsó találathoz egy gólpasszal segítette hozzá csapatát.

Hasonló rekord dőlt meg Ausztráliában is: ott az Ausztrál Kupa elődöntőjében a második ligás Oakleigh Cannons FC-t az élvonalbeli Macarthur FC 5-2-vel ütötte ki, de a vesztes csapat a 91. percben harcba küldte cserekapusát, a 13 éves Ymer Abilit, aki az utolsó percekben már nem kapott gólt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros-Monaco EL-összecsapáson a hazaiak győzelme 1.45, a döntetlen 4.75, a vendégsiker 7.30-szoros szorzóval fogadható. (x)