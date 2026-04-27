Goal.com
Live
Bózsik Tamás

Gólöröm közben dőlt össze a kerítés a játékos alatt + VIDEÓ

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le a brazil hetedosztályban: a mindent eldöntő gólt szerző játékos felmászott a szurkolókat a pályától elválasztó kerítésre, ami leszakadt alatta.

A Portuguesa Santista 2-0-s győzelmével megnyerte a Paulista A3 döntőjének visszavágóját, ezzel a Sao Pauló-i állami bajnokság harmadik vonalának bajnoka lett (ez a brazil rendszer hetedosztályának számít). 

A 90+3. percben Caxito döntötte el a bajnokság sorsát, ami rendhagyó módon ünnepelt meg, de majdnem ráfázott. Örömében nemcsak ő, hanem több szurkoló is felmászott a kerítésre, ami nem bírta el a plusz terhelést. 

A játékosnak láthatóan nem esett baja, míg szerencsére a kerítés többi része sértetlen maradt, így nem történt tragédia. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés