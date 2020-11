Gólnélküli döntetlen a londoni rangadón

José Mourinho együttese a portugál mester egykori játékosa és csapata otthonába utazott a Stamford Bridge-re. Timo Werner meg nem adott gólján kívül nem született újabb találat, így 0-0-ás végeredménnyel ért véget a vasárnap esti rangadó.

A listavezető Spurs előtt adódott az első lehetőség Bergwijn jóvoltából, négy perccel később viszont Werner lőtt gólt - lesről. A hazaiak kompakt védekezése miatt a kékek távolról próbálkoztak, de túl pontatlanul.

Térfélcsere után sem nagyon tudott és akart támadni Mourinho csapata, Frank fiai elsősorban jobboldalról és beadásokból próbálkoztak, a 81. percben Mountnak, a 92.-ben Giroudnak is volt egy-egy veszélyesebb próbálkozása - előbbinél Llorisnak kellett megmentenie csapatát.

A Tottenham ezzel az első, őket a és a követi.

