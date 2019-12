Goal vélemény: Túlértékelt vagy alulértékelt a Tottenham dán játékmestere?

Mi lesz a nyártól ingyen igazolható Christian Eriksen sorsa?

Christian Eriksen jövőjéről sokat cikkeznek az utóbbi egy évben. Mivel a dán középpályásának szerződése 2020-ban lejár, ezért a nyáron ingyen igazolhat el (komoly aláírási bónuszt fog kapni), szerdától pedig szabadon tárgyalhat bárkivel egy új klubba való igazolás kapcsán a Bosman-szabályok értelmében.

Eriksen évek óta a Tottenham meghatározó embere, és kulcsszerepet játszott abban, hogy Mauricio Pochettino irányítása alatt zsinórban öt szezon során is kiharcolták a BL-indulást, amit korábban csak egyszer sikerült a Tottenhamnek a 1992-93-as megreformálása óta.

Eriksen februárban lesz 28 éves, vagyis ez lehet karrierje utolsó nagy szerződése. Az Ajax-szal nyert öt trófeán kívül nem nyert egyebet, a Spursszel elért eredményeit azonban nem lehet alábecsülni, főleg, hogy alapember volt a klub történetének legsikeresebb európai kupaszereplésében tavaly, amikor BL-döntőig jutottak egy döbbenetesen vékony kerettel.

Az új stadion építése miatt a Tottenham másfél éven át nem tudott játékost venni, a meglévő játékosokra óriási fizikális terhelés hárult, ugyanis Pochettino agresszív letámadására épülő játékát éveken át képtelenség bírni, ha nincs lehetőség megfelelő rotációra. És akkor azt nem is vettük figyelembe, hogy ha ugyanaz a közösség ugyanazt az üzenetet kapja 4-5 éven át, minden szereplő belefásul ebbe, amit tovább nehezített, hogy egy két szezonon át a Wembley Stadion volt a hazai pályája a csapatnak, Harry Kane folyamatos sérülései pedig tovább rontottak a helyzeten.

Nézzük meg Eriksen teljesítményét, hogy vajon képes lehet-e más Premier League-csapatokban szerepelni (enyhe érdeklődés veszi körül a részéről, ami csak nőne, ha Pochettino odaigazolna), de a és a Paris Saint-Germain is érdeklődik iránta.

Eriksen futómennyisége, aktív szerepe a letámadásban mindig is kritikus jelentőséggel bírt az argentín edző játékkoncepciójában. 2016/17-ben csak Gylfi Sigurdsson futott nála többet a bajnokságban (Eriksen 431 km-t futott 36 meccsen, ami meccsenként szűk 12 km).

Eriksen gólpasszai és várható gólpasszai 2015-16 és 2018-19 között:

Ebben az időszakban Eden Hazard, Kevin De Bruyne, David Silva, Mesut Özil és Eriksen voltak a legkreatívabb játékosok a Premier League-ben.

Amint látszik, Eriksené volt a negyedik legtöbb gólhoz való hozzájárulás ezen játékosok közül, akik a legjobb gólpasszt adóknak számítanak a Premier League utolsó öt évében.

Itt már sokkal jobban látszódik a kiegyensúlyozottság Eriksen részéről. Ez a statisztika inkább azt mutatja, hogy mennyire volt kiegyensúlyozott ebben az időszakban, miközben ő játszott a sokkal kevesebb erőforrást használó csapatban.

Egyedül De Bruyne teljesített nála jobban, aki egy sokkal hatékonyabban támadó csapatban érte el ezeket a számokat, továbbá sokkal jobb csapattársak vették körül, de ez nem zárja ki azt, hogy De Bruyne a világ legjobb középpályása jelenleg.

Azonban ezt is sterliziálhatjuk némileg egy olyan statisztikával, amit ritkán szoktak használni. Méghozzá azzal, hogy a csapat összes gólpasszának hány %-ához járult hozzá az adott játékos, így kiemelhető, hogy mennyire is támaszkodott a csapat az adott focista gólpasszaira, kreativitására.

Látszik, hogy Eriksen épphogy megelőzi De Bruynét, és az öt játékos közül az ő gólpasszaira volt a legnagyobb szüksége a Tottenhamnek 2015-16 óta.

Eriksen álma a Real Madrid, a spanyol klub pedig már nyáron szívesen leigazolta volna, de Zinédine Zidane meghiúsította az igazolást, ugyanis ő Paul Pogbát szerette volna megvenni, a Manchester United ellenben nem volt hajlandó eladni a francia játékost.

A dán problémája az, hogy manapság egyre okosabban igazolnak a nagy klubok. Rájöttek, hogy az ideális korintervallum egy játékos leigazolására 23-27 év között van. Eriksen 28 lesz nyáron, és amikor látjuk, hogy a Real Madrid által vett játékosok átlagéletkora 2014 óta 21,5, akkor az elég aggasztó a dán számára (Tottenham 22,8; Bayern 23,3; 23,4; és Man City 23,9; Man United és 24; Atlético Madrid 24,3; 24,8; 25; 25,1).

Fontos azonban észben tartani a hamis kettősség fogalmát. Az emberek sokszor hiszik azt, hogy adott problémára A vagy B-következményű van, de ez egyáltalán nem igaz, ugyanis van C-, D-, E-, F-következmény is.

Amint látjuk, megállja a helyét olyan pályatársaival szemben is, akik jobb csapattársakkal játszanak együtt. Szögletei és szabadrúgásai is a világelitbe emelik a dánt, ahogy azt a minap a Norwich elleni szabadrúgásgólja is bizonyította.

Munkabírása lehetővé teszi, hogy letámadás orientáltabb csapatokban is megállja a helyét (például Pochettino bármelyik következő csapata), de rövid- és hosszú passzai is elég pontosak ahhoz, hogy egy labdatartásra épülő támadókoncepciót alkalmazó csapatba is könnyedén beilleszkedne (Juventus Sarrival, PSG, vagy Bayern, ha Thomas Tuchel nyáron oda igazolna).

Attól, hogy Eriksent a kora, a szerződése hossza (minimum 32 éves koráig lesz szerződése), és nehezen eladhatósága nem teszi őt a legésszerűbb igazolássá, az még nem jelenti azt, hogy ne lenne kiváló labdarúgó, és ne válna komoly hasznára bármelyik csapatnak a világon.

