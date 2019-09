Goal vélemény: Miért ilyen sikeres az Athletic Bilbao az idei bajnokságban?

A baszkok eddigi kiváló szereplését vettük górcső alá.

Holnap a Leganes otthonában lép pályára az Athletic Bilbao a La Ligában, ennek apropóján megnéztük, hogy a Granada mellett miért okoz meglepetéseket Spanyolországban a baszk együttes.

Gaizka Garitano csapata mindösszesen csak egy gólt kapott az eddigi öt forduló során, mi több – vagy mondhatnánk: épp ezért (?) – a tabellát is vezetik jelenleg.

Adja magát a kérdés: mit csinál a Bilbao, amitől csapatszinten ennyire zártak és sikeresek maradnak védekezés közben?

A válasz egyszerű: elkerülik a nyomást a pálya közepén. Ez a döntés jól mutatja, Garitano milyen behatóan ismeri keretét, játékosait, személyiségtípusait. A Bilbao ugyanis nem bővelkedik olyan játékosokban, akik esetében az óriási nyomástűrés lenne a legfőbb erény. Közvetlen párharcokban, az egy az egy elleni küzdelmekben már jobbak egyénileg, az ilyen szituációkat pedig még biztonságosabb az oldalvonalak mellett megteremteni. Így a Bilbao gyakori koncepciója, hogy középen létszámfölényt alakítanak ki, az ellenfelet azzal kényszerítve rá, hogy játssza ki szélre a labdát, ahol gyors és szervezett tolódással könnyebb csapdába ejteni a labdabirtoklót.

Arról nem is beszélve, hogy pressziójuk önmagában is olyan szituációkat kreál, amik hibákra (főleg kapkodásra), visszapasszokra (ilyenkor feljebb tolhatja hátsó vonalát a Bilbao) kényszerítik az ellenfelet. Ezzel együtt olyan szituációkat sikerül nagyszámban kialakítaniuk, amik előkészítik a játékosoknak a sikeres szereléseket.

Ha úgy tetszik, növelik az esélyét annak, hogy saját térfelük felénél úgy kerüljön hozzájuk a labda, hogy közben az ellenfél jelentős területeket is szabadon hagy, hiszen a Bilbao középre gyakorolt létszámfölénye belekergeti az ellenfeleket abba, hogy óhatatlanul is széthúzzák a pályát. Ezzel együtt a közvetlen veszélyt is megszüntetik, amit középről lehetne gyakorolni a kapujukra: pl. blokkolásra is csak hatszor kényszerültek ezidáig, nehéz ellenük direkten gólra/gólszerzési lehetőségre törni.

A szervezettséget úgy teremti meg Garitano csapata, hogy a védelem belsejében két párharcerős, ám visszafogottabb játékost alkalmaz. Ők nem rontanak ki, nem igazán lépnek fel a középpályára, nem törnek előre a hátsó vonalból, így mögöttük sem nagyon maradnak nyílt területek. Alapvetően azért engedheti meg magának a Bilbao, hogy két ugyanolyan típusú belsővédőt tartson a pályán egyszerre, mert ragaszkodnak a 4-2-3-1-es szisztémához

Más felállásban aligha működhetne sikeresen a csapatvédekezésük két visszavontabb belsővédővel, talán még a 4-1-4-1 jöhetne szóba, amire olykor át is állnak az ellenfél labdabirtoklásánál. Így a két szűrő/mélységi belsőközéppályás pozíciója ellensúlyozni tudja Yeray és Martinez „visszafogottságát” a középpálya és a védelem közti térben, továbbá az is fontos, hogy még az előretolt támadó – Williams – is olykor nagyon mélyen követi a labdást, ezzel akadályozva a visszapassz-opciót is. Védekezéskor saját térfélen nagyon szűk az alakzatkezelés, így a két szélső támadó is el tud vágni passzsávokat (pl. Muniain az alábbi képen).

Adott az egyensúly, ami – megjegyzem – nem csak csapatvédekezésnél hasznos, támadásépítésnél is megmarad a biztosítás (nagyon jól tartják az alakzatot), és ez azt jelenti, hogy a Bilbao villámléptű játékosai (Muniain, Williams, De Marcos, Ibai Gomez) kisebb kockázattal roboghatnak a gyors kontrák, vagy épp a gyors támadásépítések során, nem kell félteniük a mögöttük maradt területeket annyira. Williams egyébként annyira gyors és komplex, olyan lenyűgöző munkabírása van, hogy hiába lát el többletfeladatokat középcsatár-posztról, nem érzi meg a csapatjáték összességében, nem vesz ki belőle sokat.

Ami még nagyon fontos, talán a legeslegfontosabb mind közül: Garitano 4-2-3-1-es alakzata nagyon szűk saját térfélen, amikor az ellenfél birtokolja a labdát, és szerintünk ez a siker kulcsa.

