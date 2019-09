Goal vélemény: Hol tart a Top 6 a Premier League-ben az első válogatott szünetben?

Négy forduló után górcső alá vettük az angol pontvadászatot.

Kis túlzással azt is állíthatnánk, hogy a Premier League ott folytatódott, ahol a tavalyi szezon végén befejeződött. A és a győzelmet győzelemre, gólt gólra halmoz, a többi nagy klubot pedig pillanatnyi zsenialitás és aggasztó hibák jellemzik, amelyek miatt a Premier League és a címvédőjével nem vehetik fel a versenyt.

Liverpool - 1. hely, 12 pont

A Liverpool az előző évad utolsó tizenegy bajnokiját megnyerte, azóta pedig klubrekordot állított fel a zsinórban aratott 14 győzelemmel. A Liverpool Adrián tartalékkapuson, és két fiatalon kívül (Harvey Elliott, Sepp Van Den Berg) nem igazolt senkit. A keret mélységének hiánya komoly terhet ró a kulcsjátékosokra, akik közül Alisson meg is sérült. Mohamed Salah, Roberto Firmino és Sadio Mané 18 meccset hagytak csak ki az elmúlt 2 teljes bajnoki évadban, és nem szabad elfeledkeznünk a két Bajnokok Ligájás menetelésről, valamint a nyári válogatott tornákról, amelyekből mindkét nyáron kijutott a támadóknak. A trió 205 gólt szerzett 436 meccsen a klub színeiben! Csak akkor lesz esélyük a bajnoki címre, ha ez a hármas egészséges marad.

Némileg aggasztó lehet, hogy a középpályának túl nagy területet kell lefednie, ami miatt lyukak alakultak ki a Norwich és a Southampton ellen, ám az és a Burnley ellen már nem látszódtak ezek a problémák, és biztosak vagyunk benne, hogy senki nem akar velük találkozni a Bajnokok Ligájában sem.

Manchester City - 2. hely, 10 pont

A Manchester City legalább annyira meggyőző, mint a Liverpool, ha nem meggyőzőbb. A két vesztett pont a Tottenham elleni 2-2 során jött össze, amikor 29-3 volt a kapura lövések aránya a bajnoki címvédő javára.

Raheem Sterling tovább fejlődött az előző idényhez képest, Sergio Agüeróval vezetik a góllöv listát, és az akciógólok listáját is. Agüero vezeti a várható gólok/90 perc mutatót is (minimum 70 perc játékidő), míg az ismét egészséges Kevin De Bruyne vezeti a gólpassz listát David Silva előtt, és a várható gólpassz/90 perc listát is De Bruyne, Silva és Riyad Mahrez vezeti a minimum 193 percet játszott játékosok sorában.

A West Ham (5-0), Bournemouth (3-1) és a Brighton (4-0)-ás legyőzése is bizonyítja, hogy akár még jobb is lehet a City, mint tavaly.

Valószínű, hogy idén sem lesz elég 90 pont a bajnoki címhez a világ két legjobb csapatának versengésében.

Arsenal - 5. hely, 7 pont

Az Arsenal kiegyensúlyozottan kiegyensúlyozatlan az utóbbi 10 évben. Ez a kiegyensúlyozatlanság nem csak évről-évre, hanem hétről-hétre, vagy akár csak mérkőzésen belül (Tottenham) is megmutatkozik.

Az izgalmas nyári igazolások közül úgy tűnik, hogy David Luiz, Dani Ceballos és Nicolas Pépé is fontos szerepet töltenek be az Ágyúsok idei szereplésében. Luiz védelmi hibái a Liverpool ellen bizonyítják, hogy miért volt elég 8 millió fontot fizetni érte a -nek, Ceballos kiválóan játszott a Burnley ellen, ám a Liverpool középpályásai és támadói egészen brutális arányban támadták le, és vették el tőle a labdát, majd a Tottenham ellen csereként beállva fordított a mérkőzés lefolyásán.

Továbbra is gond a védelem gyengélkedése, 6 kapott góljuknál csak 6 csapat kapott többet, továbbá csak a West Ham, a Bournemouth, és a két újonc (Norwich és Aston Villa) engedett náluk több várható gólt.

A Pépé-Lacazette-Aubameyang trió az egyik legveszélyesebb a ligában, 12,61 lövést engednek el hárman együtt 90 percenként, azonban még mindig kérdés, hogyan lehetne belőlük kihozni a legtöbbet.

José Mourinho szerint úgy is dönthet Unai Emery, hogy Pépé a jobb oldali "félterületre" húzódik, helyét a szélen pedig egy jobbhátvéd veszi át, ami Héctor Bellerín felépülése esetén valósulhatna meg. Ebben az esetben Aubameyang nem a bal szélen lenne, hanem Lacazette mellett játszana középen.

Az, hogy a Burnley és a Newcastle ellen 27 lövést engedtek kapura, komoly problémát jelent, főleg úgy, hogy a Burnley 1,39 várható gólt ért el az Emirates-ben a 2-1-es hazai sikerrel zárult meccsen, aminél jobban még nem is teljesített a Burnley idén, valamint egyedül a Tottenham elleni meccsen zártak több kapuralövéssel az ellenfélnél.

A szezonjukat a támadósor csodás, és a védelem botrányos pillanatai fogják jellemezni, és Unai Emery-n fog múlni, hogy melyik jellemző bizonyul tartósabbnak a 38 mérkőzés során.

- 8. hely, 5 pont

A United szurkolóinak szezon előtti aggodalmai már az első mérkőzéseken beigazolódtak. Kevés kidolgozott helyzet, kihagyott 11-esek, a legjobb mezőnyjátékos gyenge teljestménye (Pogba), a legjobb játékos további szenvedése (De Gea), valamint a jól védekező csapatok elleni gyenge támadójáték jellemzik az MU eddigi szezonját.

A Chelsea ellen aratott 4-0 az egyik legfélrevezetőbb 4-0-ás eredmény volt, amit az ember csak láthat. Lampard taktikailag naívan állt a mérkőzéshez, és az ott meglévő problémákat azóta sem oldotta meg.

Ole Gunnar Solskjaer kapcsán továbbra sem tudni, hogy képes-e szofisztikált játékkoncepciót meghonosítani, valamint hogy képes-e felvenni a versenyt a többi edzővel a Premier League-ben. A United erőssége az, hogy ha Anthony Martial és Marcus Rashford képesek az ellenfél védelme mögötti területekre befutni, azonban ezek a területek csak magas védemi vonalat alkalmazó csapatok ellen működhet, amilyen a Chelsea is, ellentétben a Wolverhamptonnal (1-1), a Southamptonnal (1-1), és a Crystal Palace-szal (1-2).

Harry Maguire, Daniel James és Aaron Wan-Bissaka is jól teljesítenek, mint új igazolások, azonban mindkét védő követett már el hibát, amely gólba került a csapatnak. James viszont 3 gólt szerzett 4 meccsen, ráadásul nem is akármilyen gólokat lőtt a tavaly még Championshipben játszó szélső.

David De Gea Crystal Palace elleni hibája vereséget jelentett az MU-nak, Pogba pedig meccsenként 2,8 eladott labdát átlagol, amikor pedig kihagyja a 11-est a Wolverhampton ellen 1-1-nél, miután elvette az egy héttel korábban biztos lábbal büntetőt értékesítő Rashfordtól a labdát, csak tovább ront a megítélésén. A nyáron távozni vágyó francia végül maradt, mert senki nem szerette volna megvenni.

Nagy kérdés, hogy Solskjaer képes lesz-e bizonyítani, hogy ő jelenti a megoldást hosszútávon, vagy újabb krízis időszakot kell átélnie a klubnak.

- 9. hely, 5 pont

A Tottenham a legutóbbi 16 bajnokiján 16 pontot gyűjtött mindösszesen, amivel kieső helyen állnának az elmúlt 16 forduló alapján. Január óta nem nyertek idegenben bajnokit, a BL-ben két vendég-győzelem egészíti ki ezt a négyet (Dortmund, Ajax).

A tavalyi hihetetlen BL-menetelés rengeteget kivett a csapatból és Mauricio Pochettino menedzserből is. A csapat az utolsó energiacseppjeit használta a szezon végén, a keret annyira szűkös volt, hogy Fernando Llorentének kellett fontos perceket játszania a csatár poszton.

18 hónap után végre igazoltak, és nem is akármilyen játékosokat. Tanguy Ndombele az egyik legtehetségesebb középpályás a világon, és már a Lyonban is megmutatta képességeit, Giovanni Lo Celso pedig a Betisből érkezett a középpályára. Ryan Sessegnon volt az utolsó vétel, aki Danny Rose-t fogja pótolni hosszútávon.

Azonban Christian Eriksen, Toby Alderweireld és Jan Verthongen is szabadon igazolhatóvá válnak jövőre, és komoly értékeket veszítene távozásukkal a csapat. Pochettino nagyon megterhelőnek nevezte ezt a nyarat, és a kulcsjátékosai sorsát belengő bizonytalanság, valamint az elveszített BL-döntő elég negatív hangulatba hozta az argentin edzőt.

Négy forduló után 2 idegenbeli rangadón 2 pontot szereztek, ami egészen jó eredménynek számít, még ha 2-0-ra is vezettek az Arsenal ellen. A Manchester City elleni döntetlenhez óriási szerencse, és mentális erő kellett, ami a tavalyi BL-döntős menetelés után egyáltalán nem meglepő.

A Newcastle elleni 1-0-ás vereség az egyetlen fekete pont, ám a teljesítmények maradtak el eddig az elvártaktól. Az új stadion megépülése, és a remek új igazolások komoly elvárásokat támasztottak a csapat felé, ám előbb Son-Heung-Min volt eltitott, Dele Alli volt sérült, majd Tanguy Ndombele is megsérült, Lo Celso pedig még nem fér be a kezdőbe a késői felkészülése miatt.

Bár vannak aggasztó jelek a Spursnél, annyit mindenképpen megérdemelnek, hogy megvárjuk, amíg Eriksen, Alli, Ndombele, Lo Celso, Son és Kane is harcra fogható lesz. Kane tavaly sokszor volt sérült, ám idén eddig egészséges, és 3 szerzett gólja nagyon biztató a csapat számára.

Sokszor merült már fel Pochettino személye nevesebb kluboknál, és egy esetleges távozás esetén nem kell aggódnia, hogy sokáig munka nélkül maradna. A kérdés az, hogy az új igazolásokkal képesek lesznek-e ismét megújulni, vagy új szelek fognak fújni a tavalyi BL-döntősnél 12 hónap múlva.

Chelsea - 11. hely, 5 pont

Gyakorlatilag újonc edző (1 évnyi tapasztalata van Frank Lampardnak), átigazolási eltiltás, és Eden Hazard hiánya alapjaiban határozzák meg a Chelsea elvárásait az idei szezonra. Az eredmények ellenére Lampard egyáltalán nem végzett meggyőző munkát a Derby County-nál, és most is láthatóak olyan szakmai hibák, amelyeket nem látni más topklubok edzőitől.

Elsődleges probléma a labdavesztés utáni rendeződés, illetve a labdabirtoklás során a labdavesztésre való felkészülés hiánya. Amikor megnézzük a Liverpoolt, vagy a Manchester City-t, akkor látni, hogy labdavesztés után milyen hatékonyan támadnak le, vagy rendeződnek vissza saját térfelükön.

A Chelsea-nél óriási területek maradtak szabadon a United, a Leicester és a Sheffield United ellen is. Egyedül a United büntette meg őket igazán, ám amikor két gólt kapsz egy félidő alatt otthon a Sheffield Unitedtől, akkor komoly problémák vannak, és a Leicester ellen is óriási szerencsével úszták csak meg egy kapott góllal.

Pozitvum Mason Mount és Tammy Abraham szereplése, akik végre lehetőséget kaptak a meggyengült keret miatt, ám mások, mint Kurt Zouma vagy Ross Barkley egyáltalán nem állnak a helyzet magaslatán.

Óriási a teher N'Golo Kantén, aki a Liverpool ellen parádésan játszott az Európai Szuperkupa-döntőn, ám továbbra sem egészséges. A januárban leigazolt, de csak most megérkezett Christian Pulisic kiegyensúlyozatlan, ő is a Liverpool ellen hozta az eddigi legjobb meccsét.

A Chelsea számára nehéz szezon lesz az idei a sok fiatal miatt, ám a legnagyobb kérdés egy idősebb ember rutintalansága és szakmai felkészültsége: ahogy a Unitednél Solskjaer, úgy a Chelsea-nél Lampard kinevezése tűnik inkább romantikus indíttatásúnak, semmint szakmailag megalapozottnak.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

További érdekességek az első 4 fordulót követően:

- Teemu Pukki (Norwich City) 5 góljával holtversenyben második a góllövőlistán,

A cikk lejjebb folytatódik

- Üdítően hat az újonc csapatok játéka, különösen a Norwiché és a Sheffield Unitedé, akik ugyanúgy próbálnak kombinatív támadójátékot bemutatni, mint más csapatok,

- A Leicester-Everton-Wolverhampton trióból a Leicester kezdte a legjobban a szezont, ezen csapatok komoly veszélyt jelenthetnek a Manchester Unitedre és a Chelsea-re,

- A VAR működése egyelőre hagy kívánni valót maga után, de minden kezdet nehéz.