Goal vélemény: Hármas versenyfutás alakult ki a Salátástálért a Bundesligában

Úgy tűnik, hogy nem csak két csapat esélyes az idei elsőségre.

Rég nem látott nagyravágyásról tett tanúbizonyságot Hans Joachim Watzke, a Dortmund klubigazgatója a szezon előtt, amikor bajnokesélyesnek tartotta a csapatát, miközben Lucien Favre vezetőedző a Bayern Münchent nevezte meg favoritnak. Négy forduló után látszódnak mindkét csapat erősségei, és gyengeségei, továbbá egy harmadik fél is felhívta magára a figyelmet.

Watzke (éa Marco Reus) szavai merőben ellentétesek voltak a korábbi évekhez képest. A 2013-ban elveszített BL-döntő óta nem beszélt ilyen merészen senki a Dortmund részéről. Azonban Favre óvatossága felerősíti azokat a hangokat, amelyek kételkednek abban, hogy Favre képes lenne bajnoki címre vezetni a sárga-feketéket.

A hétvégi „kettős rangadón” a Dortmund a Bayer Leverkusent fogadta, amely kiváló formában volt az utolsó 20 fordulóban, míg az éllovas Red Bull Leipzig pedig a Bayern Münchent látta vendégül.

A Dortmund tavaly 9 ponttal is vezette a bajnokságot, ám a gyenge védekezés miatt a csapat végül 2 ponttal elmaradt a Bayern Münchentől, amely egy mindent eldöntő rangadón öt gólt rámolt be a Ruhr-vidékiek kapujába.

Ahogy látszik, a Dortmund kezdeti remek támadójátéka hosszú távon visszaesett, míg a védekezése is leromlott a csapatnak, ami a bajnoki cím elvesztésével járt.

Lucien Favre csapatait gyakran jellemzi a gyenge védekezés, amit a tavasszal kapott 10 pontrúgásból kapott gól is mutat. Azonban támadásban egészen kivételes játékot látunk, amikor Marco Reus is egészséges.

Tavaly két játékosuk is ott volt a góllövőlistájának dobogósai között (Reus és Paco Alcácer), miközben Jadon Sancho adta a legtöbb gólpasszt (14). Sancho berobbanása egy külön fejezetet is érdemelne, aki talán a legjobb angol tinédzser futballista Wayne Rooney óta. Sancho 88,21 percenként járul hozzá gólhoz, mint góllövő, vagy gólpasszt adó, ami elképesztően magas szám az ő korában. Csak viszonyításképpen, Kylian Mbappé 64 percenként járult hozzá gólhoz ugyanennyi idősen az AS Monacóban, míg Wayne Rooney 244,2 percenként az Evertonban (igaz, akkor nem dominált ennyire a támadófoci, továbbá az Everton egy jóval gyengébb csapat volt a Dortmundnál és a Monacónál).

Sancho az előkészítő, Reus (és Alcácer) a befejezők.

A Bayern Münchennél Niko Kovac vezetőedző személye a legnagyobb kérdés. Bár tavaly sikerült dupláznia, a elleni BL-kiesés mikéntje annyira aggasztja Karl-Heinz Rummeniggét, hogy Uli Hoeness-szel nézeteltérésbe is keveredtek, amelynek eredményeként Hoeness nem indul a következő elnökválasztáson.

Hoeness pártfogoltja a horvátnak, és Hasan Salihamidzić sportigazgatónak, ám Rummeniggében komoly kételyek merültek fel. A játékosok sincsenek elragadtatva Kovactól, akinek eléggé egyszerű támadójátéka óriási terhet ró Robert Lewandowskira, aki a csapat legnagyobb érve a bajnoki versengésről szóló vitában. Egyedül Lewandowski lőtt egynél több gólt idén a csapatban, vezeti a góllövő listát és a várható gól listát (11-eseket leszámítva második Timo Werner mögött).

A támadójáték összességében elég egyhangú, rengeteg a beadás, amivel Kimmich és Alaba próbálkoznak, Lewandowski és Müller fejét pedig sokszor hiába keresik, ennél szofisztikáltabb terv szükséges, főleg a BL-ben.

Philippe Coutinho a „sötét ló”, barcelonai gyengélkedése után kapott egy lehetőséget, hogy bizonyítson a bajoroknál, ám ha James Rodríguezhez hasonlóan ő is szenvedni fog a horvát alatt, nem fogják megvenni 120 millió euróért a katalánoktól.

Lewandowski kiváló pozícióban kerül lövőhelyzetbe.

A versenyfutás harmadik számú csapata az éllovas, Red Bull Leipzig. Segít persze, ha tiéd a bajnokság legjobb edzője, a Hoffenheimtől érkező Julian Nagelsmann ugyanis hamarosan a világ legjobb edzői között lesz számon tartva. Az a Timo Werner, akit nyáron megkörnyékezett a Bayern, de végül maradt, tovább fejlődött, és bizony sajnálhatja a Bayern, hogy nem vették meg egy évvel szerződése lejárta előtt.

Azóta hosszabbított a támadó, ám egy nem megfizethetetlen kivásárlási záradék miatt valószínű, hogy ez lesz az utolsó lipcsei éve. Werner vezeti a ligát a 11-eseket leszámított várható gólok listáján (3,8; 1,05 90 percenként), és a csapat legjobbjává nőtte ki magát.

Werner a játék minden szegmensében drasztikusan fejlődött Nagelsmann alatt, pedig még csak 4 meccset játszott a csapat.

A Dortmunddal ellentétben a Lipcse folyamatosan javuló tendenciát mutat, ez Nagelsmannal pedig tovább javul(ha)t.

A Leipzig vezeti a tabellát egy ponttal a Dortmund, két ponttal a Bayern előtt. Az Union Berlin, a Frankfurt és a Mönchengladbach elleni teljesítmények kifejezetten jónak bizonyultak, a Bayern ellen pedig szépen küzdötték vissza magukat a meccsbe, és végül a döntetlennel az élen maradtak (1-1). A Leipzig 1-1-et játszott a Bayernnel, ami igen bosszantó a bajorok számára, hiszen már a 2. percben vezetést szereztek Lewandowski góljával, és irányították a játékot, amíg a félidő levégén Forsberg ki nem egyenlített egy büntetőből. A második félidőben mindkét csapatnak voltak helyzetei, de maradt a döntetlen.

A Dortmund 4-0-ra legázolta a Bayer Leverkusent, ahol Peter Bosz visszatért korábbi csapata stadionjába. Csapata óriási csalódás volt, hiába vannak tele izgalmas játékosokkal, Kai Havertz-cel az élen. A Dortmund végig irányította a mérkőzést, Reus pedig ismét döntő szerepet játszott csapata sikerében.

Összességében elmondható, hogy mindhárom csapat mellett és ellen is szólnak érvek. A kérdés az, hogy Favre, Kovac és Nagelsmann miket tud húzni az idény során a kiélezett helyzetekben, a játékosok közül pedig Sancho és Reus, Lewandowski és akár Coutinho, illetve Werner, valamint a stabilitást adó Gulácsi és Orbán közül kik lesznek képesek az egész szezon során kigyenlítetten teljesíteni, mert az egyelőre nyugodtan kijelenthető, hogy e három csapat fogja eldönteni a bajnoki cím sorsát, és a Leipzig is előrelépett komoly és potenciális kihívóvá.

