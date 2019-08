Goal vélemény: A PSG újjáalakuló középpályája nem ad választ, inkább kérdéseket vet fel

Górcső alá vettük a párizsiak egyik neuralgikus problémáját.

Pénteken elstartolt a Ligue1 aktuális idénye, a hétvégén a bajnoki címvédő is megkezdi szereplését, ennek apropóján néztük meg a párizsiak igazolásai alapján a csapat egyik legproblémásabb posztját, a Paris Saint-Germain középpályáját.

Tavaly igencsak ellentmondásos szezont zárt a . Újra behúzták a francia bajnoki címet – az elmúlt hét évben immáron hatodszor –, ám a Coupe de France-t és a ligakupát is elbukták.

Olyannyira, hogy utóbbiért nem is voltak teljesen versenyben. Mindezt tovább rondítja, hogy a párizsiaknak a Bajnokok Ligájában sem sikerült előrébb lépniük (búcsú a nyolcaddöntőben), mi több, bajnoki aranyérmük bezsebelése is csak látszólag tűnik zökkenőmentes hadműveletnek – 105 lőtt gól, a végelszámolásnál 16 pontos előny a Lille-el szemben –, mert a felszín alatt komoly problémák húzódtak, amik hosszabb távon veszélyt jelentettek volna a csapat ambícióira. Mindez olyan aggasztó eredményekben is kicsúcsosodott, mint a Lille elleni 5-1-es presztízsromboló égés, vagy épp a bajnoki búcsú, amin 3-1-re kaptak ki a liga meglepetéscsapatától, a Reims-től, ám ezekkel nincs is vége a sornak.

Thomas Tuchel és Lőw Zsolt alakulata komoly problémákat mutatott a középpályán. Néha az egyéni formákkal volt baj, olykor pusztán azzal, hogy ezen a poszton nem volt elég mély a keret, így megesett, hogy Dani Alves vagy épp Di María, de még Marquinhos is belső középpályást kényszerült játszani. A játékosok posztidegensége pedig nem csak pillanatnyi taktikai fegyelmezetlenségeket vont maga után, esetenként formahanyatlást is. Egyértelmű volt tehát, hogy a csapat középső szekcióját újra kell gondolni, ez pedig klubmodellbéli változásoknak is teret nyitott, főként, mert érkezett (ismét) Leonardo sportigazgatói pozícióba, azóta pedig úgy néz ki, újra tudatos építkezés zajlik. A középpálya közepére hozták Ander Herrera-t a -től és Idrissa Gueye-t az Everton-tól, míg szélső-támadó középpályás posztra Pablo Sarabia jött, aki egyénileg kiváló szezont zárt a Sevilla-val: 12 gól és 13 gólpassz 33 pályára lépésén.

Az, hogy fiatalabb sztárok helyett a rutinra szavaztak ennél a csapatrésznél, elsősorban csak átigazolás politikai váltást tükröz. Egy komplett szekció vérfrissítéséről beszélünk, és ha a párizsiak nem akarták, hogy az egész szezonjuk az összeszokásra menjen el, a rutin jó ötlet, hiszen ott az eredménykényszer is. Szakmailag azonban csak ez a praktikum mondható borítékolható sikernek. Nemzetközi szinten jelenleg sem tűnik kimagaslónak a PSG középpályája: Verratti, Paredes, Herrera, Gueye, Sarabia, plusz ide lehet talán még sorolni Di María-t és Draxler-t is. A nagyobb meccseken épp a meglepetés ereje lehet majd hiánycikk esetükben.

Nem csak egyének szintjén van probléma. Inkább az a gond, hogy posztvariációs szempontból nem alkotják túl komplex játékosok a csapat ezen részét. Ez azért válik igazán meghökkentővé, mert Tuchel futballfilozófiája az alkalmazkodásra épül: saját taktikáját és csapatformációját szereti az ellenfél stratégiájához igazítani. Noha az is kérdéses, a minden meccsen más alakzatban, más felfogásban játsszunk elve mennyire viselheti meg a játékosok kiegyensúlyozottságát; az meg már csak hab a tortán, hogy ez a középpálya attitűdre minden, csak épp nem képlékeny. Ennyi egydimenziós spílerrel nehéz lesz variánsok tömkelegét mozgatni úgy, hogy komoly nyomás alatt javuljanak a játékfelfogásban. Épp ezért is meglepő, hogy a közvélekedés szerint a PSG ezen a nyáron épített magának csapatot. Az, hogy nem vásároltak sztárokat, nem jelenti rögtön, hogy a csapatépítés sikeresen zajlik. A posztokat és a magatartásokat nézve ez egy kötött keret.

Sarabia, Draxler és Di María azonos típusú játékosok: mindhárman működnek tükörszélsőként és klasszikus szélső támadóként is, ha jó formában vannak, voltaképpen ugyanazt tudják játszani. Gueye, Paredes, Herrera és Verratti szintén közel azonosak, talán annyi a lényegi különbség, hogy utóbbi taktikailag fegyelmezetlenebb, míg Gueye-nek pont a mértéktartó helyezkedés az erénye, szóval a türelemre és nem a direkt labdavisszaszerzési elvekre épülő védekezésnél Verratti helyett inkább Gueye szolgálhat vonatkoztatási pontként a középső és a hátsó sornak.

Ezzel nem is jár rosszul a PSG mert az olasz esetében a fegyelmezetlenség nem sűrűn párosul pozitív hozományokkal. Herrera amolyan passzmester, aki leginkább 4-3-3-ban alkalmazható egy jó labdaszerzőtárssal és egy karmesterrel az oldalán. És ezzel el is érkeztünk a PSG középpályájának egyik legégetőbb pontjához: nincs karmester. Igaz, Sarabia és Di María megfelelően kreatív spílerek, de még mindig inkább szélsők. Olyan játékos hiányzik, aki a középpályája és a támadósor között átmenetet jelenthet, akár mélységi szervezéseket indítványozhat. Ez a francia pontvadászatban talán nem is lesz túlságosan szembetűnő probléma, de a BL-ben újfent az lehet.

Nagyobb csapatok ellen hátrányból focizni és/vagy szorult helyzetből felállni borzasztóan nehéz lesz úgy, hogy a középpályán nem lehet jelentősebb stílusbéli frissítéseket végrehajtani. A jelenlegi passzbiztos középső csapatrész szinte csak addig megnyugtató, amíg nem kerülnek hátrányba. Egy olyan játékos hiányzik még mindenképp a PSG repertoárjából, aki képes lehet ritmust váltani mérkőzés közben, valamint felgyorsítani a passzjátékot szükség esetén.

Tuchel az eddigi edzőmeccsek során három formációt próbált ki: a 4-4-2 fekszik Sarabia-nak, Di María-nak viszont kevésbé, de ebben a felállásban védekezésnél egyébként is öngyilkosság a két szélen egyszerre alkalmazni őket. A 4-3-3 mindkettőjüknek ideális lehet akár egyszerre is, viszont karmester híján nehezen opció és azt is maga után vonja, hogy Tuchel le kell mondjon Mbappé vagy Cavani kezdőcsapatban való szerepeltetéséről is. A 4-2-3-1 pedig azért furcsa, mert sem mélységi szervezője, sem csatármögötti fazonszabásza nem lenne a párizsiaknak.

Ilyen játékos(ok) hiányában szinte lehetetlen lesz tartósan nyomást gyakorolni az ellenfélre és ösztönösen gyorsítani a játékot. Gueye és Herrera érkezésének tétje a keretmélyítésen kívül abban kereshető, hogy Di María visszakerülhet eredeti szerepkörébe és felmentést kaphat a védekezés alól, ami támadások szervezésénél előny, viszont egy teljes szezont nézve Franciaországon kívül ez is kevés lehet a BL-ben történő fejlődéshez.

Bár a PSG elmondhatja, hogy típusra sikeresen frissítették keretüket az idei átigazolási szezonban, stílus felől túl egydimenziósnak tűnik ez a csapatrész. Tuchel képlékenység elvén működő filozófiájához nem biztos, hogy jól illik ez a középpálya, és az is aggasztó, hogy az igazolások ellenére sem eldönthető, mi lesz a saját játékuk, lesz-e egyáltalán? A francia ligához mérten egyértelműen erősödött a keret (de minek?), a nemzetközi porondhoz képest most úgy tűnik, hogy stagnál. A fentiek alapján az látszódik, hogy a nehezebb meccseken Tuchel – a halom gólpasszkirályjelölt szélsőjével – inkább a szélen zajló kontrafocira szavazhatna, mintsem a meccsdominanciára. Ez egyrészt jó, mert mind Mbappé, mind Cavani biztoslábú befejezők egy ilyen koncepció élére, másrészt meglepő, mert Tuchel kedveli, ha a labdát inkább csapata birtokolja.

Viszont ebben a játékban nem is a szélsők lesznek majd a kulcsfigurák, hanem Gueye, aki már az Everton-ban is jócskán megtanult mélyről, nyomás alatt védekezni. Ha valóban kontrafocin töri a fejét Tuchel és Lőw, ez lehetett a legmeggyőzőbb érv az átigazolására, hiszen a taktikus helyezkedés mellett mestere például a saját kapujához közeli megelőző szereléseknek is, ami elengedhetetlen erénye lehet általa a PSG-nek klasszikus szervező hiányában az ígéretes visszatámadások megkezdéséhez. A kérdés már csak az, ki osztogatja majd ki a Gueye által elrabolt labdákat, és kik érkezhetnek második hullámban segíteni a támadókat.

Az előttünk álló szezonban attól kell tartanunk, hogy a PSG – vágyaival szemben – továbbra sem lesz fajsúlyos nemzetközi porondon: meglepetés lenne, ha ennyi hiátussal túljutna a nyolcaddöntőn. Persze, Lőw Zsolt miatt mindenképp reménykedjünk.

